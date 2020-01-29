Суд не стал менять пятилетний приговор активисту Синице за твит о детях силовиков

Московский блогер Владислав Синица, отправленный на пять лет в колонию за публикацию твита о детях росгвардейцев, не получил снисхождения от суда: кассация отказалась менять избранное в отношении него наказание, сообщает "Медиазона".

Напомним, что из-за своего неосторожного высказывания в интернете, которое рассматривает гипотетическую ситуацию мести по отношению к детям правоохранителям, грубо задерживающим людей на митингах, Синица помимо приговора также "удостоился" внесения в список террористов и экстремистов.

Теперь молодой человек ищет справедливости в Европейском суде по правам человека.

Приговор Синице принято воспринимать в рамках обобщенно называемого в СМИ "московского дела": это дела арестованных политических активистов в ходе столичных протестов, случившихся в июле-августе 2019 года из-за недопуска до выборов в московский парламент оппозиционных кандидатов.