Дроздов возглавил рабочую группу по воплощению в жизнь путинских тезисов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 января утвердило положение о создании рабочей группы по реализации положений январского послания президента Владимира Путину Федеральному собранию в России.

Рабочую группу возглавил вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов. Туда вошли руководители комитетов и комиссий городского парламента: Юрий Авдеев, Юрий Гладунов, Елена Киселева, Александр Кущак, Алексей Макаров, Сергей Никешин, Денис Четырбок и Мария Щербакова, а также представитель ЛДПР Максим Яковлев.

Лидер парламентской фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев заявил, что последнее послание Путина носит «консолидирующий характер» и предложил включить в состав рабочей группы и руководителей фракций.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заверил его, что орган открыт для всех. В ближайшее время депутаты намерены пригласить в рабочую группу также представителей Смольного.

Напомним, Анатолий Дроздов прославился во время выборов в ЗакС 2011 года, когда, находясь на избирательном участке, пытался расческой протолкнуть в урну стопку застрявших в отверстии бюллетеней. Инцидент попал на видео. По словам присутствовавших наблюдателей, это была попытка вброса.

В ноябре 2018 года сотрудник администрации МО «Академическое» Антон Свечин заявил, что Дроздов якобы ударил его в помещении муниципалитета. Свечин обратился в Следственный комитет, но позже отказался от претензий к единороссу.

Сергей Еремеев

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