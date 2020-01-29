Шульман указала на злую шутку, которую с Кремлем играет "конституционная" спешка

Политолог, специалист по законотворческому процессу Екатерина Шульман, пытаясь объяснить стремительный темп, выбранный властью для изменения Конституции, стремлением не дать населению времени понять суть изменений и при этом желанием провести досрочные выборы для дезориентации оппозиции, нашла у этого маневра обратную сторону. Любая нездоровая спешка, отметила ученый, как правило, порождает нездоровую же молву.

"Вы, понимаете, наверное, если вы находитесь в пространстве, скажем, социальный сетей, какова основная версия этой всей спешки, распространяемая в народе. Не в смысле, что ее кто-то распространяет, а что люди приходят спонтанно к выводу, почему так торопятся? С президентом что-то не так, наверное. Может быть, он болеет? Может быть, он хочет немедленно уйти в отставку? Может быть, он хочет уйти в монастырь на Афоне?", - изложила она свою мысль в авторской радиопрограмме.

Играет такая версия событий, по ее мнению, далеко не на руку Кремлю, привыкшему выстраивать сильный и неуязвимый образ президента. Если же слухи и не сыграют злую шутку, то электорат поправки не мобилизуют, уверена Шульман, и в этом - еще один минус для власти.

"Не очень понятно, почему после того, как всё уже решили, вдруг избиратель должен прийти и проголосовать вот за это всё непонятно что", - резюмировала политолог.

Ожидается, что поправки в основной закон сначала примут, а потом уже вынесут на всенародное голосование.