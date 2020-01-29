18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:29

Шульман указала на злую шутку, которую с Кремлем играет "конституционная" спешка

фото ЗакС политика Шульман указала на злую шутку, которую с Кремлем играет "конституционная" спешка

Политолог, специалист по законотворческому процессу Екатерина Шульман, пытаясь объяснить стремительный темп, выбранный властью для изменения Конституции, стремлением не дать населению времени понять суть изменений и при этом желанием провести досрочные выборы для дезориентации оппозиции, нашла у этого маневра обратную сторону. Любая нездоровая спешка, отметила ученый, как правило, порождает нездоровую же молву.

"Вы, понимаете, наверное, если вы находитесь в пространстве, скажем, социальный сетей, какова основная версия этой всей спешки, распространяемая в народе. Не в смысле, что ее кто-то распространяет, а что люди приходят спонтанно к выводу, почему так торопятся? С президентом что-то не так, наверное. Может быть, он болеет? Может быть, он хочет немедленно уйти в отставку? Может быть, он хочет уйти в монастырь на Афоне?", - изложила она свою мысль в авторской радиопрограмме.

Играет такая версия событий, по ее мнению, далеко не на руку Кремлю, привыкшему выстраивать сильный и неуязвимый образ президента. Если же слухи и не сыграют злую шутку, то электорат поправки не мобилизуют, уверена Шульман, и в этом - еще один минус для власти.

"Не очень понятно, почему после того, как всё уже решили, вдруг избиратель должен прийти и проголосовать вот за это всё непонятно что", - резюмировала политолог.

Ожидается, что поправки в основной закон сначала примут, а потом уже вынесут на всенародное голосование.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:52 Текст Конституции может увеличиться на 50% после внесения поправок

18:12 Удальцов поддерживает приоритет российского права над правом "ходорковских"

15:19 Вишневский в ЗакСе раскритиковал поправки в Конституцию

12:24 Дроздов возглавил рабочую группу по воплощению в жизнь путинских тезисов

12:14 Резник раскритиковал конституционную реформу с трибуны ЗакСа

28 января, 16:02 Клишас обещает россиянам увеличение уровня благосостояния после "обновления" Конституции

27 января, 20:58 Шлосберг уподобил готовящееся переписывание Конституции "зверю в оболочке"

27 января, 18:49 Вишневскому недостаточно предложенного оппозицией сопротивления поправкам в Конституцию

25 января, 16:02 Пархоменко: Главу Конституционного суда превратили в подтирку

24 января, 13:53 Невзоров: Петр I привел Россию в Европу, а Путин - вывел за шиворот


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:16 Активисты Приморского района при помощи пикетов показали свое отношение к "переходу смерти"

19:11 Муниципал: Суд отменил итоги выборов на участке МО «Новоизмайловское»

18:52 Текст Конституции может увеличиться на 50% после внесения поправок

18:50 Быков попробовал объяснить феномен сниженной лексики Путина

18:41 Смольный уведомили о митинге против мусороперерабатывающих заводов в Левашово

18:32 Муниципал: Оппозиционные мундепы пожалуются в комитет по этике ЕдРа на главу совета муниципальных образований Петербурга

18:12 Удальцов поддерживает приоритет российского права над правом "ходорковских"

17:35 После двух скандалов с участием главы Чувашии Путин отправил его в отставку

17:32 СМИ: Экс-начальник задержавших Голунова полицейских получил статус свидетеля

17:29 Шульман указала на злую шутку, которую с Кремлем играет "конституционная" спешка

17:20 Сергей Приходько стал помощником премьер-министра

16:53 Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ

16:35 Муниципал: Суд повторно вызвал главу ИКМО №72 для дачи показаний

16:23 Минюст не видит оснований исключать ФБК из списка иноагентов

15:59 Романов поучаствовал в спуске на Неву нового военного корабля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru