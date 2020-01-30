Прилепин подчеркнул серьезность своей работы над конституционными поправками

Писатель и политический деятель Захар Прилепин, включенный в рабочую группу из 75 человек для прорабатывания предложенных президентом поправок в Конституцию, рассказал о своем участии в процессе. Включенный в группу по социальным вопросам вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и кинорежиссером Кареном Шахназаровым, он отметил, что их работа заслуживает более серьезного к себе отношения, чем себе это представляют некоторые критически настроенные комментаторы.

"Идёт реальная, серьезная работа и обсуждаются десятки поправок, каждый участник Коллегии выходит с предложениями, за каждым столом сидят юристы, все очень профессионально, четко и конструктивно. Все это хохмачество про казачьего атамана и танцы с шестом - мимо кассы. Если б было иначе - я бы сказал", - написал экс-участник боевых действий на Донбассе в своем Telegram-канале.

Состав рабочей группы, о котором объявили 15 января, вызвал бурное обсуждение в обществе: из 75 человек чуть более десяти имеют отношение к юриспруденции. Многих удивило нахождение в списке бывших спортсменов.

Напомним, Госдума приняла законопроект с поправками в первом чтении. Ожидается, что в готовом и принятом виде весной закон вынесут на всенародное голосование.