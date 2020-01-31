Ходорковский: Путин стремится узаконить бедность

Политэмигрант, общественный деятель Михаил Ходорковский выступил с критикой "социальной" инициативы президента Владимира Путина, который в число будущих поправок в Конституцию включил положение о том, что МРОТ (сегодня - 11012 рублей) не может быть меньше прожиточного минимума. Он обращает внимание на то, что президент, уделяя внимание этой теме, явно говорит не про пенсионера, а про работающего человека, и не учитывает столь важных статей расходов, как, например, оплата проезда. Кроме того, если убрать расходы на ЖКХ, то, по расчету политика, получающему МРОТ гражданину остается жить целый месяц на 30 рублей в день.

"Кусок хлеба и стакан кефира - вот и все, что работающий человек себе заработал. Минус - лекарства и одежда. Вы серьезно это хотите видеть в Конституции? Путинское предложение - это не принятие социальных обязательств, а отказ от них. В Конституции предлагается зафиксировать как норму качество жизни на уровне бедных африканских стран, и это, замечу, зарплата, не пособие", - заметил политик на своем YouTube-канале.

По оценке Ходорковского, народу в очередной раз предлагается "издевательство, обман и мошенничество", несмотря на то, что формально и на первый взгляд посыл поправки смотрится красиво.

Напомним, о необходимости переписать основной закон государства президент объявил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.