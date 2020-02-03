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11:31

ВЦИОМ: Поправки в Конституцию одобряет подавляющее большинство россиян

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Поправки в Конституцию одобряет подавляющее большинство россиян

Готовящиеся изменения в основной закон России, предложенные президентом, вызывают одобрение у 79 процентов россиян, следует из новейшего опроса ВЦИОМ, на результаты которого ссылается РБК. При этом самые популярные поправки (фиксирующие индексацию пенсий, а также привязывающие МРОТ к прожиточному минимуму) поддерживает 90 процентов респондентов.

Среди наименее популярных изменений выделяются идея приоритета отечественных законов над международными нормативными документами, которую поддерживают 63 процента россиян и наделение Госдумы правом утверждать кандидатуры людей на министерские посты (61 процент поддержки).

Среди петербуржцев и москвичей важными поправки в целом назвали 72 процента собеседников социологов, неважными - 24 процента.

Опрос, в котором было задействовано 1600 россиян, специалисты провели 24 января - спустя девять дней после объявления Владимиром Путиным о своеобразной конституционной реформе.

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