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15:42

Митинг против мусороперерабатывающих заводов в Левашово перенесли на 16 февраля

фото ЗакС политика Митинг против мусороперерабатывающих заводов в Левашово перенесли на 16 февраля

Дата акции противников возможного появления мусороперерабатывающего предприятия в поселке Левашово, на севере Петербурга сместилась на неделю – с 9 на 16 февраля, сообщили организаторы мероприятия.

Как рассказал ЗАКС.Ру один из заявителей митинга Павел Чупрунов, заявку на проведение акции пришлось переподать, так как организаторами была допущена техническая ошибка. Новое уведомление было подано 3 февраля, и согласовать встречу на 9 февраля организаторы могли не успеть.

Акцию по-прежнему планируют провести в парке Озеро Долгое. Начало намечено на 12-00. Заявители попросили представителей комитета по вопросам законности не предлагать им Удельный парк в качестве альтернативной площадки.

«Цель митинга - высказаться против строительства мусороперерабатывающих заводов в Левашово (в 3,5км от жилых домов Приморского и Выборгского районов), за внедрение полноценного раздельного сбора мусора, за экологическое просвещение жителей, за доработку территориальной схемы обращения с отходами, за создание новых зеленых зон», - написали организаторы на странице мероприятия в Facebook.

Напомним, в оргкомитет акции вошли несколько известных городских политиков, в том числе депутаты ЗакСа Надежда ТихоноваМаксим РезникБорис Вишневский и лидер петербургского отделения «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Отметим, что на 16 февраля запланирован еще один митинг по вопросу защиты окружающей среды. Он запланирован на территории квартала «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе. Одним из заявителей акции выступил координатор «Зеленой коалиции» и «Красивого Петербурга» Красимир Врански.  


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