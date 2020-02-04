Отпуск для членов УИК в апреле под вопросом

Официально дата голосования по поправкам в Конституцию еще не выбрана, но некоторые региональные избиркомы уже начали к нему готовиться. В Петербурге членов участковых избиркомов опрашивают, смогут ли они работать в апреле. При этом Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила, что никаких указаний по подготовке к голосованию не давала.

Даты нет

Центральная избирательная комиссия официально еще не назначила дату голосования по поправкам в Конституцию. Не определена и форма этого голосования, но глава ЦИК Элла Памфилова не исключает, что будут использованы все доступные способы. По ее словам, в их число входят голосование за границей и отдаленных местах.

При этом Центризбирком уже начал подготовку к голосованию, сообщил «Коммерсант». По данным издания, вопрос обсуждался на видеосовещании с региональными комиссиями.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский 27 января заявил, что голосование планируют провести в апреле: 5, 12 или 24 числа. Это предположение подтвердил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он 29 января сообщил, что обсуждается проведение всенародного опроса 12 апреля.

Глава избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов также рассказал, что предварительно голосование назначено на апрель. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии эту информацию не подтверждают. Председатель Горизбиркома Виктор Миненко в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что пока ЦИК никаких указаний не давал. Дата проведения голосования также еще не известна, сказал глава ГИК.

- Решений и указаний от Центральной избирательной комиссии как от вышестоящей организации нам ещё не поступало, - сообщил Миненко.

Самодостаточные УИКи

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» 3 февраля в своем Telegram-канале запустила опрос среди членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса: предупредили ли их об участии в голосовании по поправкам в Конституцию. По состоянию на 4 февраля, большая часть опрошенных ответила «нет» - 64,37% (56 человек). Остальные участвовавшие в опросе (31 человек) заявили, что их предупреждали: кого-то по телефону, кого-то с помощью смс-сообщения, кого-то в чате мессенджера.

Лично об этом сообщили 17 членов УИК из разных комиссий, рассказал ЗАКС.Ру представитель «Наблюдателей Петербурга» Глеб Чипига. Он добавил, что точную дату никто не называл, только месяц – апрель. При этом, чаще всего членов участковых комиссий предупреждали о вероятной занятости 12 апреля, кто-то говорил про 26 число, уточнил Чипига. Он рассказал, что готовиться начали не по всему городу, а только в ряде районов.

- Это охватывает не весь город, если бы это было централизовано, тогда бы их (УИКов, которые опрашивают своих членов – прим. ЗАКС.Ру) было больше, а здесь получается меньше трети. Может быть, это действительно всё-таки их дела. Мы просто опросили членов участковых комиссий и из полученных ответов сделали вывод, что ряд ТИКов, видимо, решил начать готовиться и уточнить у членов участковых комиссий, кто сможет в апреле работать, а кто – нет, - рассказал представитель «Наблюдателей Петербурга».

Он не исключает, что проведение опроса членов УИК о возможной занятости в апреле может быть инициативой самих председателей территориальных и участковых избиркомов. Об этом же заявил глава Горизбиркома Миненко. По его словам, ГИК никаких указаний нижестоящим комиссиям не давал.

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия никаких, я вам авторитетно сейчас заявляю, указаний по данному вопросу не давала. Но если где-то кто-то понимает, что в стране это может произойти (голосование по поправкам в Конституцию - прим. ЗАКС.Ру), наверное, никто им не мешает готовиться к такому масштабному мероприятию. И я считаю, что, наверное, это правильно, - сказал Миненко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Жизнь других

Членов участковых избирательных комиссий Москвы тоже начали опрашивать об их готовности работать 12 апреля. В одном из УИКов сообщение об участии во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию распространили в общей беседе мессенджера, сообщили «Открытые Медиа».

Упомянутая ранее избирательная комиссия Псковской области уже в конце января начала подготовку к проведению голосования по поправкам в основной документ страны. Глава регионального избиркома и губернатор области Михаил Ведерников решили создать комиссию по содействию организации общенародного голосования. Возглавит эту комиссию сам Ведерников.

Готовиться к голосованию начали и в Нижнем Тагиле. Один из членов Нижнетагильской избирательной комиссии 29 января сообщил, что в городе проходят собрания с членами избиркомов. На этих встречах называли две предполагаемые даты проведения опроса: 12 и 26 апреля. Глава регионального избиркома Лидия Брызгалова не подтвердила эту информацию изданию «Между строк». Она заявила, что встречи проходили в рамках подготовки к переписи населения и выборам в Государственную Думу.

В ряде регионов члены избиркомов сообщили, что их предупреждают о проведении голосования 26 апреля. В частности, об этом изданию «ЕАН» рассказал член комиссии в Свердловской области. По его словам, их попросили не планировать на эту дату отпуск или другие личные дела.

«Федерал Пресс» пишет, что источники в избирательных комиссиях регионов Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов сообщили о планируемой дате проведения всенародного опроса – 26 апреля.

София Саттарова

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