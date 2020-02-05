ЗакС поддержал частичную отмену штрафов за остекление лоджий и балконов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в среду, 5 февраля, приняли в первом чтении проект закона, запрещающего штрафовать «задним числом» владельцев остекленных лоджий и балконов.

Инициативу, подготовленную фракцией «Единая Россия», внес с голоса депутат Денис Четырбок.

Административные наказания за незаконное остекление балконов вступили в силу в январе. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Четырбок назвал эти наказания «борьбой с простыми петербуржцами».

Он также рассказал, что неизвестный житель города оставил тысячу жалоб на остекленные балконы на портале «Наш Санкт-Петербург».

По мнению единороссов, штрафовать нужно только тех петербуржцев, которые остеклили лоджии и балконы после 11 января 2020 года.

Депутаты Михаил Амосов и Ирина Иванова предложили узаконить тогда и установку кондиционеров на фасадах. Четырбок ответил, что речь идет не об узаконивании остекления, а о том, что нельзя задним числом привлекать к административной ответственности.

С критикой инициативы также выступила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. По ее мнению, бесконтрольное остекление вредит облику фасадов исторического центра Петербурга.

В ходе обсуждения законопроекта возникла эмоциональная дискуссия между депутатом Амосовым, спикером Вячеславом Макаровым и вице-спикером Анатолием Дроздовым. Макарову и Дроздову не понравились слова Амосова о том, что «Единая Россия» наконец-то сделала что-то хорошее. Спикер ЗакСа бросил в адрес Амосова несколько реплик, из которых можно понять, что, по мнению Макарова, городская администрация готовит Амосова в «лидеры оппозиции» и соперники Дроздова на выборах в ЗакС в 2021 году.

Сергей Еремеев

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