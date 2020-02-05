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18:52

В феврале московский "Левый фронт" намерен поставить два "ультиматума" Путину

фото ЗакС политика В феврале московский "Левый фронт" намерен поставить два "ультиматума" Путину

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов анонсировал сразу две акции, намеченные на вторую половину февраля - 15 и 23 числа. Как организатор и вдохновитель он считает, что выглядеть они должны как некие "ультиматумы", ставящиеся президенту Владимиру Путину. Спровоцированы акции готовящимися поправками в Конституцию. Несмотря на их неприятие, сторонники Удальцова не считают действующий основной закон "чем-то священным", утверждая, что он "создан на крови". Митинговать бывший политзэк намерен, в частности, вместе с движением "Новороссия".

"Мы выработали четкий алгоритм наших требований: любые сущностные поправки в Конституцию - только через созыв конституционного собрания и референдум, все остальное - фарс, фикция, беззаконие и госпереворот", - объявил политик на YouTube-канале своего движения, подчеркнув, что мэрию о проведении акций уже уведомили и что за новогодние каникулы граждане "засиделись" по домам.

Ранее он сформулировал поправки собственного сочинения, рассмотрения которых через законную процедуру тоже требует.

В ноябре Удальцов на столичных улицах проводил "импичмент" Путину. Поддержать его пришло несколько сотен москвичей. Примечательно, что сам лидер "Левого фронта" из-за своей судимости и связанных с ней пост-ограничений на митингах не появляется.

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