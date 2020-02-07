Депутаты ЗакСа Петербурга ждут от поправок в Конституцию новых полномочий

Комитет по законодательству петербургского Заксобрания обсудил готовящееся изменение Конституции на заседании 7 февраля.

Перед депутатами выступил член рабочей группы по подготовке поправок в основной закон России, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов. Вместе со спикером Заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным он возглавляет подгруппу по вопросам "единства публичной власти и местного самоуправления".

Белов, в частности, заявил, что подгруппа активно работает над поправками в 132 и 133 статьи Конституции. Предложения, по его словам, направлены на усиление гарантий местного самоуправления и усиление обеспеченности муниципальной власти для исполнения своих полномочий.

Председатель парламентского комитета единоросс Денис Четырбок предложил члену рабочей группы подумать над возможностью расширения полномочий региональных властей, в частности, по решению проблем здравоохранения. По словам Четырбока, у региональных законодателей сегодня есть возможности ограничивать продажу определенной продукции для детей, но не для взрослых. В качестве примера он напомнил про историю с запретом снюса.

- Есть перекос в сторону федерации. Нас загоняют рамки, и это мешает нам на местах решать многие вопросы, - отметил единоросс.

Также он посетовал на то, что федеральные законодательные инициативы петербургского ЗакСа не находят поддержки профильных комитетов Госдумы.

Член "Справедливой России" Александр Егоров предложил коллегам оформить конституционные предложения по расширению полномочий регионов. Но Четырбок заявил, что в этом нет необходимости, так как Белов и так поддержал доводы депутатов, а времени на подачу поправок ко второму чтению в Госдуме осталось немного.

Поправки в президентский законопроект об изменении отдельных статей Конституции принимаются до 14 февраля. По словам Белова, федеральным депутатам поступило уже порядка 60 оформленных предложений, а члены рабочей группы получают сотни вариантов поправок от юристов, политических и общественных организаций, а также рядовых граждан.

Внести поправки в Конституцию предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

ЦИК может провести общенародное голосование по этому вопросу 12 апреля. Законопроект Путина о поправках в Конституцию уже принят Госдумой в первом чтении.

Сергей Еремеев

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