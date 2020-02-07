18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:49

Депутаты ЗакСа Петербурга ждут от поправок в Конституцию новых полномочий

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа Петербурга ждут от поправок в Конституцию новых полномочий

Комитет по законодательству петербургского Заксобрания обсудил готовящееся изменение Конституции на заседании 7 февраля.

Перед депутатами выступил член рабочей группы по подготовке поправок в основной закон России, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов. Вместе со спикером Заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным он возглавляет подгруппу по вопросам "единства публичной власти и местного самоуправления".

Белов, в частности, заявил, что подгруппа активно работает над поправками в 132 и 133 статьи Конституции. Предложения, по его словам, направлены на усиление гарантий местного самоуправления и усиление обеспеченности муниципальной власти для исполнения своих полномочий.

Председатель парламентского комитета единоросс Денис Четырбок предложил члену рабочей группы подумать над возможностью расширения полномочий региональных властей, в частности, по решению проблем здравоохранения. По словам Четырбока, у региональных законодателей сегодня есть возможности ограничивать продажу определенной продукции для детей, но не для взрослых. В качестве примера он напомнил про историю с запретом снюса.

- Есть перекос в сторону федерации. Нас загоняют рамки, и это мешает нам на местах решать многие вопросы, - отметил единоросс.

Также он посетовал на то, что федеральные законодательные инициативы петербургского ЗакСа не находят поддержки профильных комитетов Госдумы.

Член "Справедливой России" Александр Егоров предложил коллегам оформить конституционные предложения по расширению полномочий регионов. Но Четырбок заявил, что в этом нет необходимости, так как Белов и так поддержал доводы депутатов, а времени на подачу поправок ко второму чтению в Госдуме осталось немного.

Поправки в президентский законопроект об изменении отдельных статей Конституции принимаются до 14 февраля. По словам Белова, федеральным депутатам поступило уже порядка 60 оформленных предложений, а члены рабочей группы получают сотни вариантов поправок от юристов, политических и общественных организаций, а также рядовых граждан.

Внести поправки в Конституцию предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

ЦИК может провести общенародное голосование по этому вопросу 12 апреля. Законопроект Путина о поправках в Конституцию уже принят Госдумой в первом чтении.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:19 Петербургский депутат Егоров предложил закрепить в Конституции принцип двух столиц

6 февраля, 18:49 Дмитриева запросила у Соколова подробности предстоящей транспортной реформы

6 февраля, 13:58 Суть конституционных изменений напоминает политологу Рогову "туркменский сценарий"

6 февраля, 13:08 Соловьев о жалобе на Резника: Я не могу судить

6 февраля, 12:17 Шлосберг считает, что на демократизацию в поправках в Конституцию указывает максимум одно слово

6 февраля, 11:19 Максима Шевченко неприятно удивляет отказ студентов от борьбы за свои права

5 февраля, 19:26 Только хорошие новости ЗакСа

5 февраля, 18:52 В феврале московский "Левый фронт" намерен поставить два "ультиматума" Путину

5 февраля, 13:24 ЗакС попросит Голикову отнести дополнительные лекарства для больных гепатитом  к жизненно необходимым препаратам

5 февраля, 11:30 Депутаты ЗакСа просят Беглова восстановить и защитить СКК "Петербургский"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:45 Суды Петербурга отмечают трехсотую эвакуацию из-за угроз взрыва

15:36 Оппозиционеры интересуются у Беглова, почему Смольный отказывает им в антимусорных митингах

15:28 Гендиректором "Ленфильма" стала Инесса Юрченко

15:01 Суд рассмотрит жалобу "навальниста" Шаведдинова на запрет пользоваться телефоном

14:47 Муниципал: Депутат из МО «Гражданка» отреагировал стихами на указ Путина

14:40 Филиал РНБ на Фонтанке станет культурно-просветительским центром

14:16 Суд отправил в изолятор обвиняемую в шпионаже экс-сотрудницу "Интер РАО" Карину Цуркан

14:07 Муниципал: Поп-певица Михальчик рассказала, как стать депутатом

13:54 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем российской науки

13:46 В КРТИ поведали о сроках открытия новых станций метро

13:36 СМИ: Замначальника Генштаба задержан по делу о мошенничестве на 6,7 млрд рублей

13:17 "Роскино" возглавила Евгения Маркова

13:04 Экс-министр по делам Северного Кавказа стал замглавы Минэкономразвития

12:54 Суд присяжных оправдал мужчину, частично признавшегося в убийстве гея

12:29 Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru