Протоиерей Смирнов ждет от Конституции примата "русского народа" над остальными

Протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими эксцентричными и ультраконсервативными высказываниями, предложил обществу новую инициативу, связанную с Конституцией и грядущим ее переписыванием.

Священнослужитель считает, что в основном законе должен обрести субъектность "русский народ", быть прописан как понятие и категория.

"Надо написать, что русский народ является государствообразующим народом. В нашей стране много веков живут разные народы. Но не один из этих народов, хотя и участвовал в создании, укреплении нашего государства, все народы служили самозабвенно и героически, но инстинкт создания государства есть только у русских. Вот это и надо написать", - произнес Смирнов на радиостанции "Комсомольская правда".

Другие населяющие страну народы, согласно его видению основного закона, обижаться и чувствовать себя ущемленными не должны, поскольку "нашу империю, шестую часть суши в период ее расцвета, создали русские".

Ранее вписать в текст Конституции фигуру творца-демиурга предложил предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в блогах и СМИ.