Шлосберг: Поправки в Конституцию для Путина - максимально опасный шаг

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, уже не раз детально анализировавший готовящиеся поправки в Конституцию, посмотрел на проблему более широко и "общим планом", придя к выводу, что делать политические поступки в условиях "удушенной" внутренней политики и отсутствия обратной связи для власти нерационально. Сами мероприятия по внесению поправок для Шлосберга - "неуправляемый хаос".

"Ликвидировав публичную политику, Путин не от большого понимания всего происходящего внёс в повестку дня вопрос, который возвращает публичную политику. Ничего более опасного для себя он не мог сделать", - написал он у себя в Facebook.

По мнению "яблочника", результат абсолютно непредсказуем и даже приблизительно невозможно спрогнозировать уровень популярности "реформы".

"Плебисцит, говорите? Нет ничего хуже плебисцита в системе, от которой все устали", - пишет Шлосберг.

Предложенные Владимиром Путиным поправки рассматривает инициативная группа из 75 общественных деятелей. В качестве законопроекта Госдума успела принять их в первом чтении. Ожидается, что в апреле в уже утвержденном всеми институциями виде россиянам предложат за них проголосовать.