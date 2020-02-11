18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:43

Чиновники Смольного заявили о несуществовании Жемчужного пляжа

фото ЗакС политика Чиновники Смольного заявили о несуществовании Жемчужного пляжа

Представители комитета по градостроительству и архитектуре, а также комитета по природопользованию заявили, что береговую линию Финского залива севернее квартала «Балтийская жемчужина» нельзя «официально» назвать пляжем, так как она не входит в перечень городских пляжей, утвержденный правительством Петербурга.

Проблему этой территории, которую местные жители пытаются защитить от планирующегося строительства автомагистрали, 11 февраля обсудили в городском Законодательном собрании на заседании профильной комиссии по экологической защите населения.

Застройщик, компания «Балтийская жемчужина», с лета 2019 года ведет строительство продолжения улицы Адмирала Черокова. Предполагается, что в будущем Балтийский бульвар свяжет набережную Дудергофского канала и улицу Адмирала Черокова по берегу Финского залива. Местные жители предлагают сделать береговую линию рекреационной зоной и благоустроить ее. Они обратили внимание чиновников и депутатов, что для них это одна из немногих в округе зон для отдыха, а застройщик, продавая квартиры, указывал в рекламной продукции на близость жилья к пляжу.

Присутствовавшие на заседании комиссии представители застройщика, службы государственного строительного надзора и экспертизы, комитета по градостроительству и архитектуре и комитета по природопользованию заявили о законности возведения уже готовой части новой магистрали.

- Пляжем это назвать с точки зрения законодательства нельзя, - добавил начальник управления инженерно-транспортной инфраструктуры КГА Андрей Хилинский.

Его поддержал начальник отдела водных ресурсов комитета по природопользованию Михаил Страхов, отметивший, что в официальном перечне пляжей Петербурга, принятом Смольным, такого участка нет.

- Можно делать вид, что Жемчужного пляжа не существует, но он есть на всех картах, - возразил на это депутат ЗакСа Михаил Амосов.

По его словам, парламентская комиссия по городскому хозяйству приняла решение разработать альтернативный вариант трассировки продолжения автомагистрали. Свой вариант также готовят жители «Балтийской жемчужины».

Единоросс Денис Четырбок выразил опасение, что альтернативный вариант никто не будет рассматривать, так как тогда придется принимать решение, что делать с уже построенной частью дороги. Тем не менее, депутат предложил коллегам подготовить грамотные предложения к началу общественного обсуждения проекта. Кроме того, по мнению Четырбока, необходимо обращаться в природоохранную прокуратуру.

Председатель комиссии по экологической защите населения Надежда Тихонова («Справедливая Россия») сообщила журналистам, что намерена предложить парламентской комиссии по экологии и природопользованию провести выездное заседание на территории Жемчужного пляжа, а также организовать депутатские слушания по этому вопросу.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:01 Вишневский обратился в суд из-за отказа КГИОП защитить бывшую медсанчасть на Одоевского

15:48 Дмитриева, Трохманенко и Четырбок внесли законопроект о компенсациях жертвам терактов

10 февраля, 16:28 Эсеры отстаивают "народную" детскую площадку на Васильевском острове

10 февраля, 15:12 ЗакС рассмотрит подготовленный семь лет назад законопроект МО «Полюстрово»

7 февраля, 20:34 Столичный статус и новые полномочия: ЗакС обсудил конституционную реформу

7 февраля, 12:19 Петербургский депутат Егоров предложил закрепить в Конституции принцип двух столиц

7 февраля, 11:49 Депутаты ЗакСа Петербурга ждут от поправок в Конституцию новых полномочий

6 февраля, 18:49 Дмитриева запросила у Соколова подробности предстоящей транспортной реформы

6 февраля, 13:08 Соловьев о жалобе на Резника: Я не могу судить

5 февраля, 19:26 Только хорошие новости ЗакСа


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:40 Аффилированная с Пригожиным компания за 54 млн рублей накормит Путина

17:35 Организаторы «социального» митинга в Красносельском районе сделали третью попытку его согласовать

17:30 Зюганов: КПРФ не против упоминания Бога в Конституции

17:12 Необдуманный выход на лёд может стоить петербуржцам не только жизни, но и 5 тысяч рублей

17:01 Вишневский обратился в суд из-за отказа КГИОП защитить бывшую медсанчасть на Одоевского

16:46 "Я сотрудник АП": Глава СПЧ не стал толковать приговор фигурантам дела "Сети"

16:30 Петербург презентуют как город Евро-2020 на роуд-шоу с блинами и водкой

16:26 Муниципал: «Яблочники» отстояли в суде свержение главы МО «Остров Декабристов»

16:24 Журналисту "Урал. МБХ медиа" впервые в РФ вынесли приговор по уголовному делу о "нежелательной организации"

16:00 Суд отказался возвращать дело Израйлита прокурору из-за декларации об амнистии капитала

15:48 Дмитриева, Трохманенко и Четырбок внесли законопроект о компенсациях жертвам терактов

15:37 Муниципал: "Сдавал за 30 фишек в месяц": Ургант пошутил про казино в квартире экс-главы МО "Введенский"

15:18 Главу московской "Другой России" задержали из-за фото в Instagram

14:55 ЕСПЧ присудил 80 тысяч евро матерям читинских мальчиков, подорвавшихся на гранате

14:50 Суд в Петербурге постановил заблокировать интернет-магазины хамона и других санкционных продуктов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru