Чиновники Смольного заявили о несуществовании Жемчужного пляжа

Представители комитета по градостроительству и архитектуре, а также комитета по природопользованию заявили, что береговую линию Финского залива севернее квартала «Балтийская жемчужина» нельзя «официально» назвать пляжем, так как она не входит в перечень городских пляжей, утвержденный правительством Петербурга.

Проблему этой территории, которую местные жители пытаются защитить от планирующегося строительства автомагистрали, 11 февраля обсудили в городском Законодательном собрании на заседании профильной комиссии по экологической защите населения.

Застройщик, компания «Балтийская жемчужина», с лета 2019 года ведет строительство продолжения улицы Адмирала Черокова. Предполагается, что в будущем Балтийский бульвар свяжет набережную Дудергофского канала и улицу Адмирала Черокова по берегу Финского залива. Местные жители предлагают сделать береговую линию рекреационной зоной и благоустроить ее. Они обратили внимание чиновников и депутатов, что для них это одна из немногих в округе зон для отдыха, а застройщик, продавая квартиры, указывал в рекламной продукции на близость жилья к пляжу.

Присутствовавшие на заседании комиссии представители застройщика, службы государственного строительного надзора и экспертизы, комитета по градостроительству и архитектуре и комитета по природопользованию заявили о законности возведения уже готовой части новой магистрали.

- Пляжем это назвать с точки зрения законодательства нельзя, - добавил начальник управления инженерно-транспортной инфраструктуры КГА Андрей Хилинский.

Его поддержал начальник отдела водных ресурсов комитета по природопользованию Михаил Страхов, отметивший, что в официальном перечне пляжей Петербурга, принятом Смольным, такого участка нет.

- Можно делать вид, что Жемчужного пляжа не существует, но он есть на всех картах, - возразил на это депутат ЗакСа Михаил Амосов.

По его словам, парламентская комиссия по городскому хозяйству приняла решение разработать альтернативный вариант трассировки продолжения автомагистрали. Свой вариант также готовят жители «Балтийской жемчужины».

Единоросс Денис Четырбок выразил опасение, что альтернативный вариант никто не будет рассматривать, так как тогда придется принимать решение, что делать с уже построенной частью дороги. Тем не менее, депутат предложил коллегам подготовить грамотные предложения к началу общественного обсуждения проекта. Кроме того, по мнению Четырбока, необходимо обращаться в природоохранную прокуратуру.

Председатель комиссии по экологической защите населения Надежда Тихонова («Справедливая Россия») сообщила журналистам, что намерена предложить парламентской комиссии по экологии и природопользованию провести выездное заседание на территории Жемчужного пляжа, а также организовать депутатские слушания по этому вопросу.

Сергей Еремеев

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