Депутат Сысоев под аплодисменты единороссов не стал рассказывать коллегам о личном отношении к сносу СКК

Оппозиционные депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский поинтересовались у члена фракции ЛДПР и бывшего футболиста петербургского "Динамо" Виктора Сысоева, как он относится к сносу СКК "Петербургский" и намерен ли он поддержать инициативу о парламентском расследовании обстоятельств гибели рабочего Матвея Кучерова.

Беседа парламентариев состоялась на заседании ЗакСа 12 февраля, после того как член ЛДПР представил свой законопроект о включении фитнес-центров в список объектов физкультурно-спортивной деятельности.

Резник спросил у Сысоева, не кажется ли ему возмутительным, что снесли комплекс, в которым "Зенит" взял свое первое золото в чемпионатах СССР по футболу. Докладчик ответил, что его выступление посвящено только фитнес-центрам.

Вишневский уточнил, будет ли он в будущем как-то реагировать на ситуацию с СКК и поддерживает ли идею парламентского расследования.

- Это был вопрос или выступление? - уточнил Сысоев. - Вопрос? Тогда я вообще не понимаю, какое это отношение имеет к фитнес-центрам.

Депутаты "Единой России" встретили этот ответ аплодисментами. А спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал его "глубоким" и "очень грамотным".

Вишневский вышел на трибуну и заявил, что не видит ничего смешного в сносе спортивного объекта.

- Хотелось бы другой реакции на то, что происходит у нас в городе, - добавил депутат.

Резник в свою очередь объявил, что собрал необходимые 11 подписей парламентариев для инициирования парламентского расследования на тему сноса СКК и гибели рабочего.

Спикер Макаров заступился за Сысоева и призвал оппозиционеров не ерничать, а подойти и поговорить с самым молодым депутатом ЗакСа "по-отечески".

- Это очень радость великая, когда депутаты аплодируют своему коллеге. Вишневский выходил, ему никто не аплодировал, - приободрил Сысоева спикер.

Вишневского Макаров сравнил с пиратом, который в одиночку штурмует груженный орудиями линкор.

Законопроект о фитнес-центрах, тем не менее, прошел первое чтение. Против его принятия проголосовал только один депутат.

Сергей Еремеев

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