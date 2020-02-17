Фигурант "московского дела" Баршай не смог оспорить в суде свое пребывание под стражей

Преследуемый за нарушения в ходе прошлогодгих летних московских митингов Андрей Баршай останется в СИЗО до 27 февраля: апелляция со стороны его защиты потерпела неудачу. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Баршая обвиняют в применении насилия к силовику. По версии следствия, он с разбега толкнул правоохранителя в спину, причинив ему страдания. Адвокаты настаивали на том, что Баршай мог сделать это в состояние аффекта, в которое его привели агрессивные действия полицейских и росгвардейцев.

Страдания в ходе летних протестов правоохранителям причиняли даже не попавшие в них пустые пластиковые бутылки и стаканчики. Один из охранявших митинги силовиков отказался оговаривать арестованного активиста и уволился из правоохранительных органов: он от не попавшей в него пластиковой посуды все же не пострадал.

В июле москвичи митинговали за допуск независимых кандидатов до выборов в городской парламент. Кандидатов не пустили, а их сторонников стали преследовать. Лозунг "Допускай!" быстро превратился в лозунг "Отпускай!".