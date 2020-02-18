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12:11

В поправках в Конституцию предложили закрепить за правительством охрану семейных ценностей и экологии

фото ЗакС политика В поправках в Конституцию предложили закрепить за правительством охрану семейных ценностей и экологии

В Конституцию внесут поправку о полномочиях правительства, в которую включат положения о защите семьи, охране традиционных семейных ценностей, окружающей среды и формировании ответственного отношения к животным, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Также в Конституции предлагается закрепить и другие подобные пункты. Например, обязанность кабмина обеспечивать господдержку научно-технологического развития России, сохранение и развитие ее научного потенциала. Закрепят за правительством и создание благоприятных условий для жизни граждан, сохранение уникального природного и геологического многообразия России, развития экологического образования и формирования экологической культуры.

Еще один пункт среди поправок, который предлагается закрепить за правительством, – обеспечение выполнения нацпроектов и федеральных программ, участия общественных организаций и других объединений в выработке и проведении государственной политики, а также поддержка волонтерского движения.

Внести поправки в Конституцию предложил президент Владимир Путин 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди его предложений - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

Для принятия поправок будет проведено всенародное голосование. Оно состоится в будний день, который специально объявят выходным. Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что это может быть 22 апреля.

Пока законопроект Путина о поправках в Конституцию находится на рассмотрении Госдумы. Он уже прошел первое чтение 23 января, второе чтение может состояться 10 марта.

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