"Троллинг высшего разряда": В КПРФ недовольны датой голосования по поправкам в Конституцию

Коммунисты негодуют из-за даты, выбранной для голосования по внесению изменений в Конституцию, - 22 апреля: именно в этот день отмечается 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.

Изначально, когда ещё только появилась информация о предполагаемом дне плебисцита, КПРФ сразу же выразила недовольство, предлагая перенести его на 26 число.

В компартии полагают, что совпадение дат неслучайно: первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев уверен, что таким образом власти пытаются нивелировать значимость Ленина.

"У нас цинизм власти не знает границ. Они занимаются не тем, чем надо. Лучше бы отменили пенсионную реформу и вернули пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - цитирует Коломейцева "Коммерсант".

В свою очередь секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что данное совпадение - злая шутка властей.

"Это троллинг высшего разряда. Все-таки юбилей, 150 лет, приедут иностранные делегации. Конечно, голосование все перекроит. Не удается вынести тело [Ленина из Мавзолея], значит, надо забить мозги", - заявил коммунист, отметив, что подобное решение руководства страны "значительно осложнит отношение партии и к поправкам к Конституции, и ко всему этому процессу".

Днем ранее стало известно, что Владимир Путин окончательно одобрил 22 апреля как дату всенародного голосования по внесению изменений в Основной закон страны.