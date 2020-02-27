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27 февраля, 11:45

Политолог Рогов: Принятие поправок в Конституцию откроет новый спектр ее интерпретаций

фото ЗакС политика Политолог Рогов: Принятие поправок в Конституцию откроет новый спектр ее интерпретаций

Политолог Кирилл Рогов, более месяца анализирующий поправки в Конституцию и все с ними связанное, постарался развенчать точку зрения, согласно которой от этого якобы в стране ничего не изменится и что просто, для порядка, будут прописаны и так действующие де-факто положения. Ученый категорически с этим не согласен, настаивая на том, что после принятия корректировок граждане проснутся в качественно другом государстве. 

Суть в том, подчеркнул Рогов, что в своих трактовках нынешней редакции основного закона политический режим уже дошел до "края", и эти своеобразные края становится жизненно небходимым для него расширить.

"Есть Конституция и есть некоторый спектр ее возможных интерпретаций. Мы на этом спектре сдвинулись в какую-то авторитарную сферу, в одну грань. А теперь то, что у нас получилось, мы записываем в Конституцию. Но когда мы это запишем в Конституцию, у нас возникнет новый спектр интерпретаций. И куда мы в нем будем двигаться? В ту же сторону, только еще дальше", - рассудил специалист в эфире "Эха Москвы".

Гость радиостанции имеет в виду, что авторитарных практик станет больше и границ дозволенного для власти тоже: авторитаризм как бы поднимается на еще одну ступень. Такая правовая трансформация, по его мнению, ведет к тому, что российскую юрисдикцию становится все труднее сравнивать с какими-либо другими странами, так как в большинстве стран гораздо демократичнее организована жизнь.

О необходимости скорректировать Конституцию президент Владимир Путин объявил во время послания к Федеральному собранию 15 января. На сегодняшний день законопроект прошел в Госдуме первое чтение. 22 апреля за пакет поправок или против него россиянам предстоит проголосовать на некоем общефедеральном плебисците.

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