Памфилова выступила против порога явки на голосовании за поправки в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в преддверии всероссийского голосования за поправки в текст Конституции, дату которого определили накануне, 26 февраля, обозначила свою позицию относительно грядущей процедуры. На вопрос депутатов Госдумы о целесообразности установления минимального порога явки чиновница ответила отрицательно.

"Я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект", - цитирует ее мнение РИА "Новости".

Над поправками трудится рабочая группа из 75 общественных деятелей, среди которых подавляющее меньшинство имеет отношение к юриспруденции. Предполагается, что предложенный ими новый вариант основного закона Госдума примет в оставшихся втором и третьем чтениях, после чего 22 апреля россияне должны будут проголосовать за или против поправок. Среду 22 апреля по такому случаю сделали выходным днем.