18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

27 февраля, 13:57

Памфилова выступила против порога явки на голосовании за поправки в Конституцию

фото ЗакС политика Памфилова выступила против порога явки на голосовании за поправки в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в преддверии всероссийского голосования за поправки в текст Конституции, дату которого определили накануне, 26 февраля, обозначила свою позицию относительно грядущей процедуры. На вопрос депутатов Госдумы о целесообразности установления минимального порога явки чиновница ответила отрицательно.

"Я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект", - цитирует ее мнение РИА "Новости".

Над поправками трудится рабочая группа из 75 общественных деятелей, среди которых подавляющее меньшинство имеет отношение к юриспруденции. Предполагается, что предложенный ими новый вариант основного закона Госдума примет в оставшихся втором и третьем чтениях, после чего 22 апреля россияне должны будут проголосовать за или против поправок. Среду 22 апреля по такому случаю сделали выходным днем.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 12:29 Максим Шевченко возмутился конституционной поправкой о детях как о "достоянии России"

27 февраля, 11:45 Политолог Рогов: Принятие поправок в Конституцию откроет новый спектр ее интерпретаций

27 февраля, 9:26 "Троллинг высшего разряда": В КПРФ недовольны датой голосования по поправкам в Конституцию

26 февраля, 18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

26 февраля, 15:54 Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

26 февраля, 11:09 Сурков заявил о необходимости обнулить президентские сроки из-за поправок в Конституцию

25 февраля, 18:01 В Совфеде назвали условие, при котором не станут изменять Конституцию

25 февраля, 12:35 ВЦИОМ: Россияне не знают о предстоящем голосовании по изменению Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
27 февраля, 20:55 Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

27 февраля, 20:42 Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

27 февраля, 20:01 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Бориса Немцова

27 февраля, 20:00 Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:21 Невзоров сравнил вхождение Шнурова в политику с "нырянием в сортир"

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 18:54 Активисты оспаривают в суде запрет акции в защиту медсанчасти на Одоевского

27 февраля, 18:47 Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

27 февраля, 18:31 Налоговики заблокировали счет российского офиса Google

27 февраля, 18:11 Площади у посольства РФ в Праге официально присвоили имя Немцова

27 февраля, 17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

27 февраля, 17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

27 февраля, 17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

27 февраля, 17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru