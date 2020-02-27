Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

Политик Евгений Ройзман, полтора месяца не посвящавший своих сторонников в то, как относиться к голосованию за готовящиеся поправки в Конституцию, нашел единственно правильное для себя решение. С учетом невозможности полноценного наблюдения за голосованием и сомнительности грядущей процедуры с правовой точки зрения он остановился на позиции неучастия.

"Послушайте меня, их интересует только явка, и все, кто будет звать портить бюллетени или писать что-то свое, они работают только на явку. Явка - единственное, что невозможно вбросить. Поэтому я не пойду, считаю, что нормальному, думающему человеку там делать нечего", - подчеркнул политик на собственном YouTube-канале.

По его словам, россиян ожидает в чистом виде игра в наперстки, неприемлемая для него "по гигиеническим соображениям". Отметим, что последние президентские выборы 2018 года Ройзман тоже призывал игнорировать - во многом потому, что на них не допустили политика Алексея Навального, призвавшего сразу после этого ко всероссийской "забастовке избирателей".

Голосование за прорабатываемые в настоящее время поправки в основной закон пройдет 22 апреля, которое сделали выходным днем.