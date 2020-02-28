В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

В Госдуму внесен законопроект о распространении уголовной ответственности за фальсификацию на выборах на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По словам Крашенинникова, поправки предлагается внести в ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ст. 142 (фальсификация избирательных документов, документов референдума), ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования), ст. 142.2 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) УК РФ. Уголовное наказание в зависимости от степени тяжести преступления предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Авторы законопроекта – Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. С этим ранее согласился президент Владимир Путин. Это будет будний день, который объявят выходным.