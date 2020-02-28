18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

28 февраля, 16:34

В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

В Госдуму внесен законопроект о распространении уголовной ответственности за фальсификацию на выборах на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По словам Крашенинникова, поправки предлагается внести в ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ст. 142 (фальсификация избирательных документов, документов референдума), ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования), ст. 142.2 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) УК РФ. Уголовное наказание в зависимости от степени тяжести преступления предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Авторы законопроекта – Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. С этим ранее согласился президент Владимир Путин. Это будет будний день, который объявят выходным.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

28 февраля, 19:21 Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

28 февраля, 17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

28 февраля, 13:35 Для Удальцова сверхважно, как по поправкам в Конституцию проголосует КПРФ

28 февраля, 12:51 Голосование по поправкам в Конституцию обойдется бюджету РФ почти в 15 млрд рублей

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 13:57 Памфилова выступила против порога явки на голосовании за поправки в Конституцию

27 февраля, 12:29 Максим Шевченко возмутился конституционной поправкой о детях как о "достоянии России"

27 февраля, 11:45 Политолог Рогов: Принятие поправок в Конституцию откроет новый спектр ее интерпретаций

27 февраля, 9:26 "Троллинг высшего разряда": В КПРФ недовольны датой голосования по поправкам в Конституцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
28 февраля, 20:59 Резник о планах РПЦ на ризницу Спаса-на-Крови: От нас опять все скрывали

28 февраля, 20:20 Профессор Соловей: Эпатаж Шнура в наших условиях тождественен политической позиции

28 февраля, 20:18 Дело «Сети»*: показания из Пензы

28 февраля, 19:59 Без расследования и гайд-парков

28 февраля, 19:53 На метропикетах в поддержку фигурантов дела "Сети" произошло задержание

28 февраля, 19:43 "Коммунисты России" встревожены притязаниями РПЦ на ризницу Спаса-на-Крови

28 февраля, 19:21 Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

28 февраля, 18:53 ГПМ "Исаакиевский собор" не видит смысла передавать РПЦ ризницу Спаса на Крови

28 февраля, 18:49 Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

28 февраля, 18:31 Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

28 февраля, 18:22 Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

28 февраля, 17:46 Муниципал: Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

28 февраля, 17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

28 февраля, 17:08 Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ

28 февраля, 16:59 Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru