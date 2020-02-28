Без расследования и гайд-парков

Главными темами на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга 28 февраля стали поправки в закон о митингах и обращение 11 депутатов о проведении парламентского расследования разрушения СКК «Петербургский». Обсуждение этих вопросов периодически походило на допрос обвиняемых. Сначала – комитета по вопросам законности, а затем компании-застройщика «СКА Арена».

Количество и качество

Изменения в закон о митингах в первом чтении депутаты приняли 6 февраля 2019 года. С тех пор к документу подано 16 поправок как от парламентариев, так и от фракций, сообщил на заседании комитета по законодательству депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Помимо этого, по его словам, свои предложения есть и у комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Поправки на совещании озвучил начальник юридического отдела ведомства Андрей Воробьев.

Он заявил, что комитет предлагает сократить число специально отведенных или оборудованных мест для проведения различных акций с восьми до четырех. По его словам, ведомство проанализировало заявки, поданные на проведение мероприятий в существующих специальных местах.

- Если мы возьмем по 2019 году, то всего состоялось на специально отведенных местах 37 мероприятий из них четыре в Удельном парке, одно – в Полюстровском, три – в парке Екатерингоф и 29 – на площади Ленина. Остальные места были никому, видимо, неинтересны. Фактически у нас используются порядка четырех специально отведенных мест, - рассказал Воробьев.

При этом, добавил он, на оборудование этих мест бюджет якобы тратит миллионы. Там устанавливают ограждения, сцену, туалеты, звукоусиливающую аппаратуру и другое оборудование, сообщил представитель комитета Смольного. Также он пояснил, что сокращение числа специально отведенных мест не запрещает петербуржцам подавать заявки на проведение акций и в других локациях: «Совершенно необязательно идти в гайд-парк».

Депутат от «Справедливой России» Александр Егоров уточнил у Воробьева, значит ли отсутствие заявок на другие специальные места то, что они неудобны для людей. Глава юротдела комитета по вопросам законности возразил парламентарию:

- Вы неправильно меня поняли. Я не сказал, что эти места неподходящие. Я сказал, что они просто не имеют популярности. Находятся они все в примерно одинаковой шаговой доступности от станций метро, не более 10 минут, то есть менее километра.

При этом, от станции метро «Новочеркасская» до Полюстровского парка около пяти километров пешего шага. Самые ближайшие станции подземки у Пионерского парка – «Лесная» и «Площадь Мужества» - от каждой из них до парка также идти около пяти километров. От «Проспекта Ветеранов» до специального места для акций в Южно-Приморском парке надо прогуляться примерно шесть километров.

Беспартийный депутат Максим Резник предложил комитету Смольного организовать встречу с теми, кто организует публичные акции. Это поможет выстроить необходимый диалог между властью и оппозицией, считает парламентарий. Он добавил, что во время обсуждения можно определить места для гайд-парков, которые будут востребованы у людей.

- Поговорите с людьми. Может, найдутся такие места. Потому что когда представитель уважаемого комитета говорит: «Вы знаете, они просто не пользуются популярностью. Не потому что далеко, просто не пользуются популярностью». Коллеги, это разве аргумент? Давайте проведем такую встречу. Может многие вопросы снимутся тогда? – поинтересовался Резник.

Он добавил, что дело не в количестве гайд-парков, а в их качестве. Идею поддержали члены комитета по законодательству ЗакСа. Они решили официально обратиться в Смольный с просьбой подумать над возможной встречей с организаторами акций. Также комитет ЗакСа принял в работу поправку об уменьшении числа гайд-парков.

Место пусто не бывает

Воспользовавшись случаем личного присутствия сотрудника комитета по вопросам законности депутаты ЗакСа решили выяснить спорные моменты. В частности, парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский пожаловался, что ведомство администрации в основном отправляет организаторов митингов в Удельный парк. Воробьев на это ответил, что необходимо правильно подавать заявки. Со ссылкой на законодательство он заявил, что при обнаружении недостатков комитет обязан предложить другое место.

Отвечать Воробьеву пришлось и на недовольство главы фракции КПРФ Ольги Ходуновой. По ее словам, при соглашении на другое место часто выясняется, что оно уже занято.

- Схема очень проста. И я бы хотела, чтобы вы пояснили действия этой схемы. Подаем на место проведения, которое входит в перечень, нам предлагают другое место. Когда мы соглашаемся на другое место, оказывается и это место невозможно. Сжимается как спираль время, и во временном данном режиме совершенно невозможно реализовать право на проведение акции, - заявила Ходунова.

На это сотрудник Смольного также ответил, что ведомство действует строго по закону. Если же депутат считает иначе, то Воробьев предложил вариант действий на этот случай. Он пояснил, что «единственный способ защиты – это суд, а не написание писем господину Зюганову и другие инстанции».

С тем, что запланированное место акции якобы уже занято, сталкивались и другие парламентарии. Они напомнили об идее введения открытого реестра всех заявлений. Об этом же попросил и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

- Суть в том, что перечень уведомлений, перечень материалов должен быть открытым, публичным. Если там есть персональные данные, то их можно убирать: адреса, телефоны. Но суть заявок должна быть, - считает омбудсмен.

Комитет по законодательству ЗакСа идею подхватил и включил в обращение к коллегам из администрации губернатора. Депутаты попросили комитет по вопросам законности подумать и над возможностью создания публичного реестра заявок на проведение акций.

Законопроект о митингах депутаты решили включить в повестку ближайшего заседания ЗакСа – 4 марта.

В феврале 2019 года бывший тогда врио губернатора Александр Беглов утвердил четыре новых гайд-парка: Пионерский парк, площадь Ленина, парк Екатерингоф и сад 9-го Января. Глава города назвал эти места точками «в центральных районах».

Его решению предшествовало заявление действующей тогда вице-губернатора Любови Совершаевой. Еще в январе 2019 года она сказала, что четырех гайд-парков для Петербурга мало. Поправки в закон вообще позволяют сделать в городе 12 специальных мест для акций, добавила Совершаева.

Оснований не нашлось

Еще одной важной темой заседания комитета по законодательству стало требование 11 депутатов провести парламентское расследование по факту разрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Небольшое расследование парламентарии провели на самом мероприятии, где присутствовали органы исполнительной власти и застройщик СКК компания «СКА Арена».

Депутаты поинтересовались у представителя организации их мнением о случившемся происшествии. Руководитель аппарата гендиректора «СКА Арена» Александр Кокорин был лаконичен. Он заявил, что следственный комитет ведет свое расследование и «оценка будет дана».

Тогда парламентарии обратили свое внимание на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Заместитель председателя ведомства Галина Аганова сообщила, что комитет не обязан был выдавать никаких разрешений на проведение работ, так как СКК официально не является объектом культурного наследия. Депутат Партии роста Сергей Трохманенко поинтересовался у Агановой, была ли у КГИОП возможность вмешаться в ситуацию:

- Все-таки у вас ввиду ваших служебных обязанностей была ли возможность как-то противостоять? Уже имелись признаки объекта, который возможно надо будет охранять как памятник. Была ли у вас информация, возможности и желание?

- Я являюсь сотрудником КГИОП, имею большой профессиональный опыт в этой организации и действую по субординации. Данный вопрос у нас всегда обсуждается коллегиально и на правовой основе. Поэтому в данном случае, в данной ситуации в связи с данным объектом, все, что было КГИОП принято… На сегодняшний день такова ситуация, что мы не могли повлиять на какие-либо ситуации, связанные с демонтажем, его сносом, - ответила Аганова.

Юридическое управление ЗакСа высказалось против проведения парламентского расследования. По словам представителя управления, определить основания для расследования не представляется возможным. Соавтор депутатской инициативы Максим Резник не согласился с этим мнением. Он считает, что вопрос находится не в юридической плоскости. Парламентарий добавил, что парламентское расследование только поможет следствию правоохранительных органов.

Однако большинство членов комитета по законности проголосовали против инициативы. Глава комитета Денис Четырбок отметил, что расследование необходимо проводить по фактам.

- В нашем законодательстве, к сожалению, нету таких оснований для проведения парламентского расследования как лукавство или ложь, а эти основания звучали практически в выступлениях каждого выступавшего и в прениях, и у задававших вопросы, и Александр Николаевич Рассудов, и Максим Львович Резник, и Борис Лазаревич Вишневский... У нас есть четкие основания для проведения парламентского расследования – это указанные факты нарушения законодательства Санкт-Петербурга, это Устав города и законы Санкт-Петербурга, - заявил Четырбок.

Он добавил, что никаких четких аргументов ни в обращении депутатов, ни в их выступлениях представлено не было. Парламентарий заявил, что в ходе обсуждения вопроса в ЗакСе небольшое расследование уже было проведено.

София Саттарова

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