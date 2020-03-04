Петербургские депутаты отнесли общественные пространства к объектам благоустройства

В законе «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» появится определение понятия «общественные пространства». Соответствующую инициативу депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении 4 марта.

Закон предложено дополнить абзацем:

«Общественное пространство - территория общего пользования, включающая устройство тематического парка, парка культуры и отдыха, пешеходную зону, место массовой околоводной рекреации, а также иные элементы благоустройства».

По мнению председателя парламентского комитета по законодательству, включение общественных пространств в перечень объектов благоустройству поможет развиться таким территориям как «Новая Голландия».

С критикой инициативы выступили эсер Алексей Ковалев и беспартийный Михаил Амосов, назвавшие законопроект «сырым».

За проект закона проголосовали 39 депутатов, против - восемь.

Сергей Еремеев

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