ЗакС Петербурга перенес заседание и изменил регламент ради поправок в Конституцию

Законодательное собрание Петербурга на заседании 4 марта исправило свой регламент, чтобы в кратчайшие сроки одобрить поправки в Конституцию.

Парламентский комитет по законодательству предложил лишить себя полномочия предварительно обсудить и подготовить решение по одобрению или неодобрению поправок. Соответствующий пункт регламента изменили так, что вносить вопрос о поправках в Основной закон страны можно будет не "на основании решения", а "по предложению" комитета.

Председатель комитета, единоросс Денис Четырбок отметил, что существующая норма связывает депутатов и необходимости оставлять "прослойку" нет.

Кроме того, ЗакС перенес дату следующего заседания со среды, 11 марта, на четверг, 12 марта. Ожидается, что Госдума 10-11 марта примет поправки в Конституцию во втором и третьем чтениях. После чего документ должны одобрить региональные парламенты.

Беспартийный депутат Максим Резник назвал происходящее "спецоперацией «Одобрямс»" и заявил, что в Петербурге стремятся поучаствовать в ней одними из первых.

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров выразил свою поддержку поправкам, которые предложил президент Владимир Путин.

- Путин спас страну. Что бы было, если бы в конце ХХ века он не пришел? То же самое, что с СССР, - заявил Макаров.

По мнению спикера, если не прописать в Конституции, что русский народ государствообразующий, к 2099 году русский язык "может вообще исчезнуть".

Сергей Еремеев

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