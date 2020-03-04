Петербургских депутатов Госдумы пока не пригласили на митинг за поправки в Конституцию

Депутаты Государственной думы Сергей Боярский, Виталий Милонов, Михаил Романов и Сергей Вострецов, представляющие Петербург, пока не получали приглашения на митинг «Единой России» за изменение Конституции. Зато один из них рассказал ЗАКС.Ру, что планирует собственное мероприятие в поддержку президентских поправок.

О запланированном митинге 4 марта сообщил Znak.com. По информации издания, мероприятие в поддержку поправок Путина в Конституцию должен пройти на Манежной площади в Москве в следующее воскресенье. К участию в акции якобы активно приглашают депутатов Госдумы. В частности, приглашают парламентариев от «Единой России», сообщило СМИ. По их данным, народные избранники должны дать ответ до 6 марта. Позже «Коммерсант» сообщил, что мэрия Москвы пока не получала заявку на проведение подобного мероприятия.

Депутат Государственной думы от «Единой России» Сергей Боярский сообщил ЗАКС.Ру, что пока не получал приглашения на московский митинг в поддержку поправок президента России Владимира Путина в Конституцию 15 марта. Но он добавил, что готов принять участие в подобном мероприятии:

- Я член партии «Единая Россия», а мы поддерживаем президента и его поправки.

О своем положительном отношении к поправкам Путина в Конституцию заявил в разговоре с ЗАКС.Ру и парламентарий от «Единой России» Михаил Романов. При этом он также сообщил, что пока никакого приглашения не получал.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов тоже пока ничего не слышал о митинге.

- Я еще не получал приглашения. Возможно, я его просто не видел. Я не знаю, кто его устраивает, по какой тематике. Когда приглашение получу, я посмотрю внимательно и приму решение, - заявил Милонов в беседе с ЗАКС.Ру.

Его коллега Сергей Вострецов сообщил, что свой митинг планирует провести Объединение профсоюзов России «СОЦПРОФ», председателем которого он является. Точную дату организация пока не выбрала, уточнил депутат.

- На совете СОЦПРОФ было принято решение выйти в общероссийский пикет, но не знаю, будет ли это 15-го или в другие числа. Пока мы еще конкретное решение не приняли. Но то, что мы общероссийский пикет в поддержку поправок в Конституцию проведем, это точно. Мы во многом участвовали в их разработке и их поддерживаем обеими руками, - рассказал Вострецов.

Он добавил, что о другой планируемой акции 15 марта не знает.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их инициировал Путин в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

Также Путин внес поправку о том, что Россия – преемник СССР, упоминание о сохранении памяти предков, идеалах, вере в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит.

София Саттарова

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