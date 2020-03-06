«Что вы знаете о Конституции?»: Как набирают волонтеров к 22 апреля

С начала марта в Петербурге набирают волонтеров, которым предстоит убедить людей принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Корреспондент ЗАКС.Ру прошел собеседование и узнал, что для добровольца важнее стрессоустойчивость, чем знание основного закона страны.

«Главное – уметь разговаривать»

Набором корпуса «Волонтеров Конституции» занимается «Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга», структурное подразделение комитета по молодежной политике Смольного. Центр оказывает помощь городским властям в проведении большинства крупных массовых мероприятий города, от ПМЭФ до «Алых Парусов». Сейчас параллельно с «конституционным» заканчивается набор добровольцев для работы во время петербургских матчей чемпионата Европы по футболу.

Прием заявок в «Волонтеры Конституции» идет с начала марта. За первую неделю весны, по словам председателя комитета по молодежной политики Юлии Аблец, в центр обратилось 200 человек.

Аблец выступила перед журналистами в пятницу, 6 марта. Пресс-конференцию провели в офисе «Центра городских волонтеров» на 13-й линии Васильевского острова. Пока чиновница рассказывала о новом проекте, за столиками в нескольких шагах от нее продолжались собеседования желающих донести до народа информацию о запланированном на 22 апреля всенародном голосовании.

- «Волонтеры Конституции» будут рассказывать жителям Петербурга, какие изменения планируется внести в Конституцию, почему они важны для каждого из нас, - сообщила прессе председатель комитета. - Обязательно расскажут, как будет проходить голосование, как будет организован процесс, как будут приняты результаты голосования, в каком случае они будут легитимными.

Всего планируется набрать более 2000 добровольцев, которые будут работать на 50 информационных точках, в том числе в вестибюлях метро, торговых центрах, зданиях высших учебных заведений.

- Какие качества нужно иметь «Волонтерам Конституции»? – спросила тележурналистка у Аблец.

- Главное – уметь разговаривать с людьми. Важна грамотная речь, важно понимание и быстрое обучение, нужно будет в короткие сроки освоить достаточно большой объем информации, - ответила чиновница.

Та же журналистка спросила, нужно ли знать текст Конституции. Оказалось, что это не обязательно.

- Конечно, базовые знания были бы неплохи. Приоритет в отборе волонтеров мы будем давать тем ребятам, которые уже знают нормативную базу. Но в то же время это не препятствие, потому что все волонтеры пройдут специальное обучение.

Когда вопросы закончились, Аблец предложила журналистам пройти собеседование. Желающих было немного, но я согласился. Дождавшись своей очереди, сел за стол напротив девушки в футболке «Мы Петербург». Она достала анкету и приготовилась задавать вопросы. Председатель комитета к этому времени уже уехала.

«Оцените свою стрессоустойчивость»

Девушка рассказала, что это не первая ее волонтерская кампания и призналась, что готовится к агрессии. Она сказала, что по своему опыту знает: люди часто встречают добровольцев враждебно, когда те начинают говорить с ними о политике.

- Расскажите немного о себе, - предложила моя собеседница.

- Я Сергей, мне больше 30 лет и я очень боюсь, что слишком стар и меня не возьмут на этот проект.

- Угу, - ответила волонтерка.

Позже она объяснила, что опасения напрасны и возрастного потолка у них нет. Есть даже добровольцы в весьма почтенном возрасте, которых называют «серебряными». Записав мои личные данные в анкету, мы продолжили.

- Почему вы заинтересованы в участии в нашей программе? – спросила девушка.

- Это исторический процесс. В нем надо участвовать, чтобы отметиться в великих событиях нашей Родины.

- Понятно. А есть у вас какой-то волонтерский опыт?

- Нет, ни в каких благотворительных организациях я не состоял. Но есть стихийный опыт. Бывало, помогал соседям. Но документальных подтверждений этому у меня нет.

- Нет, конечно, я этого не требую, не прошу какого-то портфолио, - заверила волонтерка. – Что вы знаете о Конституции?

- Ну, я ее не читал, - слукавил я. – Знаю, что это главный документ нашей страны. В нем закреплены наши права и положения о независимости нашей Родины.

- В команде волонтеров будет проходить обучение, где все расскажут и о Конституции, и о поправках.

После нескольких дежурных вопросов об удобном мне графике, готовности к переработкам и размере одежды волонтерка спросила:

- Насколько вы можете оценить свою стрессоустойчивость по шкале от одного до десяти?

- Семь, - почему-то ответил я.

- Можете вспомнить ситуацию, когда вас вывели из себя, и вы были сильно раздражены?

- Да, вчера, в метро.

- Расскажите об этой ситуации.

- Дядька лез без очереди. Я забыл проездной и стоял у первого турникета, где можно банковскую карточку прикладывать. Скопилась очередь, были женщины с детьми. А дядька с «Единой картой петербуржца» решил обойти всех и пройти первым. Я не выдержал и пару раз крикнул ему: «Эй, мужик, встань в очередь». Получилось резко, громко, но в рамках административного кодекса.

- Угу, хорошо. Возникали ли ситуации…

- Подождите, - перебил я собеседницу, - это же не станет преградой для моего участия в «Волонтерах Конституции»?

- Нет-нет, конечно, нет. А приходилось ли вам общаться с раздраженными людьми?

- Конечно!

- И как вы общаетесь с ними? Пытаетесь их успокоить, отшутиться или просто закрываетесь или уходите?

- Жизнь у нас не сахар, поэтому в разные ситуации приходится попадать и с разными людьми находить общий язык. Не стоит приучать себя только к хорошему, к комфортным условиям.

Когда вопросы закончились, я спросил, что волонтеры будут делать дальше. Она ответила, что ей придется высказаться по моей кандидатуре во время общего обсуждения всех поступивших заявок. Прием желающих продлится до конца марта. Когда, пройдя обучение, волонтеры примутся рассказывать петербуржцам о старой и новой редакциях Конституции, моя собеседница точно не знала.

Сергей Еремеев

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