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13:33

Белковский: Поправка о Боге содержит в себе что-то богохульное

фото ЗакС политика Белковский: Поправка о Боге содержит в себе что-то богохульное

Политолог Станислав Белковский, регулярно подчеркивающий наличие у него религиозного чувства, вновь обратился к актуальной теме "божественной" поправки в Конституцию, обогащающей юридический текст понятием бога. По его мнению, государству не следует вторгаться в сферу интимного, особенно на уровне Основного закона: выглядят для него эти посягательства по меньшей мере сомнительно.

"Здесь есть что-то кощунственное, святотатственное и, не побоюсь этого слова, богохульное. И если Русская православная церковь Московского патриархата собирается высказаться по этому поводу в негативном ключе, я бы это только приветствовал. Впрочем, конечно, можем ли мы ожидать от абсолютно сервильного, зависимого от Кремля на 120% патриарха Кирилла Гундяева какой-либо критики сомнительных формулировок путинских поправок к Конституции? Конечно, не можем", - задался он риторическим вопросом в авторской радиопрограмме.

По мысли Белковского, вопрос о подлинной вере в бога действующего предстоятеля РПЦ остается открытым.

Ранее петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов высказался о важности указанной поправки и о парламентском компромиссе в ходе ее обсуждения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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