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9:25

Золотов о "зачинщиках" протестов: Занимаются лишь самопиаром и критиканством

фото ЗакС политика Золотов о "зачинщиках" протестов: Занимаются лишь самопиаром и критиканством

В беседе с "Российской газетой" руководитель Росгвардии Виктор Золотов в очередной раз поведал о своем отношении к протестам - в основном, тем, которые прошли летом в столице, - а также рассказал о личностных качествах своих подчиненных, участвовавших в разгонах несанкционированных мероприятий.

По словам главы Нацгвардии, протесты преимущественно дестабилизируют сложившуюся в стране ситуацию, конкретику которой он не привел.

"Что касается общих выводов, то для нас они очевидны. Несанкционированные акции такого характера преимущественно направлены на расшатывание ситуации. Их организаторы - а это, как правило, одни и те же лица - преследуют сугубо личные цели, и им все равно, какими способами их достигать. Не имея четких программ и планов, отрицая любые, включая самые позитивные социальные реформы, они занимаются самопиаром и критиканством любых изменений в государстве. Не удивительно, что маскируя собственную политическую несостоятельность, они сознательно смещают акценты на реакцию сил, обеспечивающих охрану правопорядка и общественной безопасности. При этом специально организовывают конфликтные ситуации и провокации", - поделился мнением Золотов.

Росгвардейцы, продолжил он, достойные люди, преданно служащие делу.

"Их мотивация всегда четкая и прозрачная - защищать закон в рамках предоставленных полномочий. Это есть и остается нашей принципиальной позицией", - подытожил дискуссию генерал.

Ранее Владимир Путин оправдал действия силовиков на митингах, назвав их "ранимыми и трепетными".

Отметим, работа правоохранителей на нескольких акциях протеста в Москве прошедшим летом вызвала много вопросов. Так, на несогласованных митингах 27 июля и 3 августа 2019 года были задержаны свыше 1000 человек в каждый из дней, в общей сложности около сотни получили травмы при задержании и применении полицейскими и росгвардейцами спецсредств.

К примеру, дизайнеру Константину Коновалову сломали ногу при задержании во время пробежки. Ему вменили участие в несогласованной акции, хотя задержали еще за несколько часов до её предполагаемого начала. Коновалов жаловался в Следственный комитет на неправомерное применение к нему физической силы, однако в рассмотрении заявления ему отказали, назвав применение силы законным. Кроме того, некоторое время назад ему присудили штраф за участие в протесте.

Муниципальному депутату Александре Парушиной 3 августа разбили голову. Задержанную после согласованной акции 10 августа Дарью Сосновскую ударил в живот один из правоохранителей, который вел ее к автозаку. Дело о применении необоснованной силы к девушке так и не было возбуждено.

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