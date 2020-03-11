«Объединенные демократы» начали сбор подписей муниципалов против переписывания Конституции

Ассоциация независимых муниципальных депутатов Петербурга «Объединенные демократы» призвала городских муниципалов подписаться под заявлением против обнуления президентских сроков Владимира Путина и других поправок в основной закон России.

Призыв был опубликован около 14-00 в среду, 11 марта. Представители ассоциации сообщили ЗАКС.Ру, что менее чем за полчаса под ним подписались 50 мундепов.

«Совет ассоциации независимых муниципальных депутатов «Объединенные демократы» выступает с заявлением, где требует от Конституционного суда осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, а не конъюнктурному настроению политической элиты, призывает граждан России использовать все легальные формы протеста, чтобы защитить основы конституционного строя и предотвратить узурпацию власти, а также выражает протест против нарушения принципа сменяемости власти», - сообщили инициаторы заявления в соцсетях.

Напомним, 10 и 11 марта в Смольный подали несколько заявок на проведение митингов против предоставления Владимиру Путину возможности оставаться у власти на пятый и шестой срок. Ожидается, что 12 марта перед началом заседания Законодательного собрания, на котором городским депутатам предстоит одобрить поправки в Конституцию, у Мариинского дворца пройдут одиночные пикеты на ту же тему.

Ранее петербургские муниципалы уже собирали подписи против переписывания Конституции, требуя сохранить право на независимость муниципальной власти от государственной.