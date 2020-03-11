"Левый фронт" выбирает между протестным голосованием по по поправкам в Конституцию и бойкотом

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал о том, что он и его сподвижники еще не определелились в формой электорального участия в голосовании по поправкам в Конституции, к которой они будут призывать россиян. Ради справедливости так, как он ее понимает, Удальцов объявил об открытии предварительного опроса в интернете, из результатов которого и будет ясна окончательная стратегия.

"Мы спросим у граждан - вы за бойкот или за голосование против поправок. Товарищи, следите за информацией и проголосуйте обязательно - leftfront.org. Пусть это будет максимально широкое голосование оппозиции в целом, чтобы мы поняли ваше настроение и не из своей головы придумывали. Все аргументы уже много раз звучали", - рассказал оппозиционер на YouTube-канале своей политической организации.

Ожидается, что опрос "провисит" одну-полторы недели. Левые планируют также провести переговоры с единомышленниками, а также с либеральными силами.

Поправки, одобренные 11 марта Советом Федерации, 18 марта попадут на стол к президенту. Народное голосование за них состоится 22 апреля.