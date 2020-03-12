18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:02

У Мариинского дворца с утра пикетируют против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика У Мариинского дворца с утра пикетируют против поправок в Конституцию

Сменяемый одиночный пикет, организованный движением "Мирное сопротивление", проходит утром 12 марта у здания петербургского Законодательного собрания, депутатам которого сегодня предстоит одобрить поправки в Конституцию. Первый активист с плакатом встал у входа в Мариинский дворец около 8:30 утра.

Двоих пикетчиков задержали полицейские: Евгения Мусина по поступившему на КУСП сообщению, а Дмитрия Негодина за то, что он встал во второй одиночный пикет на ту же тему на расстоянии 50 метров. По сложившейся в Петербурге практике, проводить несколько параллельных пикетов по одной проблеме разрешается только НОД.

Все региональные парламенты России рассматривают измененную редакцию Конституции в один день. 

Напомним, второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта. Они, в частности, уточняют, что одно лицо не может возглавлять страну более двух сроков. Перед обсуждением вопроса депутат от “Единой России” Валентина Терешкова предложила обнулить количество президентских сроков Владимира Путина, чтобы тот в 2024 год смог заново переизбраться. Путин сказал, что поддержит идею, если за нее выскажутся Конституционный суд и граждане России в ходе всенародного голосования 22 апреля. 

11 марта поправки утвердили в окончательном третьем чтении депутаты Госдумы и одобрили члены Совета Федерации.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:42 Петербургский ЗакС одобрил поправки в Конституцию

11:22 "Невыносимое позорище": У администрации Псковской области пикетировали против поправок Путина

11:15 Макаров объяснил необходимость изменения Конституции общественным запросом на перемены

10:55 Эсеры просят Плугина выяснить причины задержания активиста и муниципала Кузина

10:35 Именно в день голосования по изменению Конституции в ЗакСе отключена трансляция заседания

10:25 Четырбоку не жалко 15 млрд рублей из бюджета на всенародное голосование по Конституции

10:10 Только один депутат Заксобрания Петербурга проголосовал против обсуждения поправок в Конституцию

10:06 Психолога, назвавшего внесение поправок в Конституцию "госпереворотом", перестали звать на НТВ

9:41 Комитет по законодательству советует депутатам ЗакСа одобрить закон об изменении Конституции

9:31 Задержаны координатор "Объединенных демократов" Кузин и еще несколько активистов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:56 Минкульт решил судиться с "Ленфильмом"

11:48 Путин продолжает считать Ходорковского "жуликом" и подозревает в этом бизнесменов в целом

11:47 ЗакС утвердил проект постановления об оценке качества воздуха у промзон по запаху

11:45 Законопроект Дмитриевой о домах-памятниках прошел второе чтение ЗакСа

11:42 Петербургский ЗакС одобрил поправки в Конституцию

11:31 Мундепа из МО "Малая Охта" задержали на выходе из дома

11:22 "Невыносимое позорище": У администрации Псковской области пикетировали против поправок Путина

11:15 Макаров объяснил необходимость изменения Конституции общественным запросом на перемены

10:55 Эсеры просят Плугина выяснить причины задержания активиста и муниципала Кузина

10:35 Именно в день голосования по изменению Конституции в ЗакСе отключена трансляция заседания

10:25 Четырбоку не жалко 15 млрд рублей из бюджета на всенародное голосование по Конституции

10:10 Только один депутат Заксобрания Петербурга проголосовал против обсуждения поправок в Конституцию

10:06 Психолога, назвавшего внесение поправок в Конституцию "госпереворотом", перестали звать на НТВ

10:02 У Мариинского дворца с утра пикетируют против поправок в Конституцию

9:41 Комитет по законодательству советует депутатам ЗакСа одобрить закон об изменении Конституции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru