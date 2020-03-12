Только один депутат Заксобрания Петербурга проголосовал против обсуждения поправок в Конституцию

Законодательное собрание Петербурга включило вопрос о рассмотрении поправок в основной закон России в повестку заседания четверга, 12 марта.

Против этого проголосовал только один парламентарий. Еще один не голосовал. "За" высказались 43 депутата.

Все региональные парламенты России рассматривают измененную редакцию Конституции в один день. У Мариинского дворца с утра пикетируют противники изменения основного закона страны и предоставления Владимиру Путину возможности управлять страной до 2036 года.

Напомним, второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта. Они, в частности, уточняют, что одно лицо не может возглавлять страну более двух сроков. Перед обсуждением вопроса депутат от “Единой России” Валентина Терешкова предложила обнулить количество президентских сроков Владимира Путина, чтобы тот в 2024 год смог заново переизбраться. Путин сказал, что поддержит идею, если за нее выскажутся Конституционный суд и граждане России в ходе всенародного голосования 22 апреля.

11 марта поправки утвердили в окончательном третьем чтении депутаты Госдумы и одобрили члены Совета Федерации.

Сергей Еремеев