Яшин указал на самую "шулерскую" для него конституционную поправку

Политик Илья Яшин выделил наиболее циничную для него поправку в Конституцию из тех, что составляют содержание соответствующего законопроекта. Речь идет о юридической хитрости, связанной с процедурой назначения и отзыва судей Конституционного суда. Для него она обессмысливает и нивелирует даже формальную автономию судебной власти от исполнительной, учитывая, что, согласно поправке, президент будет влиять на увольнение судей КС.

"Если человек может тебя уволить, то он воспринимается как начальник. А потом этот начальник приходит к своим подчиненным и спрашивает: уточните, пожалуйста, могу ли я баллотироваться на новый срок? И пусть только кто-нибудь попробует возразить. Всех переиграл, молодец. Играет, правда, краплеными картами", - пишет оппозиционер в своем Facebook.

По мнению Яшина, в предлагаемой конфигурации можно и нужно говорить о прямом рычаге давления на суд.

Ранее нововведения, касающиеся судебной власти, поддержал один из авторов актуальной пока Конституции 1993 года, петербургский политик Сергей Цыпляев. Для последнего важно не давать судьям замкнуться в своем узком сообществе и вообще ни от кого не зависеть.

Скандальный законопроект 14 марта должен будет утвердить Совет Федерации, а 18 марта подписать президент. Против документа продолжаются уличные и виртуальные протесты.