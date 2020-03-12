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17:21

Депутат якутского Госсобрания сдала мандат, протестуя против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Депутат якутского Госсобрания сдала мандат, протестуя против поправок в Конституцию

Избранная от справедливороссов депутат якутского Госсобрания Сулустана Мыраан объявила о том, что слагает с себя полномочия народного избранника в связи с неприятием одобренных большинством коллег поправок в Конституцию, пишет местное издание "Якутия.Инфо".

"Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь", - прокомментировала женщина свой поступок.

Он также рассказала, что в ходе принятия поправок в Госсобрании депутатам не позволили обсуждать их целесообразность.

12 марта необходимое число региональных парламентов (больше двух третей по стране) одобрили переписывание основного закона. Ожидается, что законопроект окажется на столе у президента Владимира Путина 18 марта. На посвященных проблеме протестных пикетах у дверей петербургского ЗакСа задерживали их участников.

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