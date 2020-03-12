Руководство «МегаФона» заявило о невиновности компании в проблемах с трансляцией ЗакСа

Директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Владимир Бакалов сообщил ЗАКС.Ру, что на стороне компании не было никаких проблем со связью или работой сервера во время состоявшегося 12 марта заседания Законодательного собрания Петербурга.

«Мы уверены в качестве предоставляемых услуг для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оперативное расследование технического инцидента показало, что никаких проблем со связью или работой сервера на нашей стороне для трансляции заседания не было. Трансляции мы ведем уже десять лет, и процесс налажен до автоматизма. Сегодняшний сбой был устранён сотрудниками МегаФона, дежурившими на мероприятии», - заявил Бакалов.

Более подробную информацию в компании предоставлять не стали, сообщив, что передадут детальный отчет парламентской комиссии под руководством вице-спикера Сергея Соловьева, которая была создана по ходу заседания.

Напомним, 12 марта, во время обсуждения поправок в Конституцию, на сайте Заксобрания стала недоступна онлайн-трансляция заседания. На это обратил внимание оппозиционный депутат Максим Резник. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обвинил в случившемся подрядчика – компанию «МегаФон», заявив, что она теперь «должна уйти с рынка».

ЗакС одобрил проект постановления о поправках в Конституцию, подразумевающие, в том числе, возможность для Владимира Путина на участие в новых президентских выборах. «Против» проголосовали только четыре из 49 депутатов.

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