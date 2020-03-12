В Ленобласти введут ограничение на проведение массовых мероприятий

Со следующей недели в связи с опасностью распространения коронавируса власти Ленинградской области вводят ограничение на проведение уличных мероприятий. С 16 марта гражданам нельзя будет собираться в составе более чем ста человек, передает издание Online47.

Ранее похожую меру ввели в столице: мэрия Москвы приняла решение о временном запрете на уличные собрания, если в них задействовано более пяти тысяч человек.

В Петербурге о запретах на собрания речи пока не идет: губернатор Александр Беглов не видит в этом смысла.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин, несмотря на то, что накануне заразилось восемь москвичей, утверждает, что меры противодействия инфекции выбраны качественные. Накануне, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения применила к коронавирусу и его "шествию" по миру термин "пандемия".

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