Невзоров отметил недостатки "режиссуры" в посещении Путиным Госдумы

Публицист Александр Невзоров в насмешливой манере и метафорически описал визит президента Владимира Путина в Госдуму, где ему предложили обнулить свои сроки и избраться еще на пару сроков. Политический комментатор уподобил произошедшее спектаклю, который ставили люди с нехваткой режиссерского мастерства. При этом в качестве одного из действующих лиц, по его мнению, депутат Валентина Терешкова, обладающая "кондовостью забытой и совковыми интонациями", смотрелась органично.

"Стилистически она, конечно, из всех депутатов больше похожа на Брежнева, который поменял пол. Вот представьте себе генсека, который по пьяни в Таиланде решил стать трансом, потом вернулся в совок и полез на трибуну. Вот будет почти то же самое", - заметил он в авторской радиопрограмме.

Мероприятие можно было обставить, по мнению Невзорова, гораздо красочнее и убедительнее. Его могли бы как будто неожиданно для всех посетить судьи КС, возникнув под детскую музыку, которые в ту же минуту одобрили инициативу Терешковой и гарантировали бы Путину право выдвигаться вновь.

"Все 19 зайчиков Конституционного суда должны были запрыгать по проходам к трибуне, тряся ушками, сложив лапки. Это было категорически, конечно, необходимо, но на это не решились. Была опасность, что, увидев запертые в небольшом пространстве зала заячьи ушки, депутаты Валуев и Резник могли тут же бы начать вольерную охоту с мест", - закончил Невзоров свой гипотетический альтернативный сценарий.

В случае, если КС пойдет навстречу Путину, его власть, длящаяся уже 20 лет, сможет продлиться до 2036 года.