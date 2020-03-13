Комитет по внешним связям из-за коронавируса перенес на осень поездку во Вьетнам и еще три мероприятия

Комитет по внешним связям Петербурга перенес на осень четыре запланированных ранее весенних мероприятий, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства 13 марта. В частности, текущей весной не состоятся три образовательных мероприятия с зарубежными участниками «Читаем блокадную книгу», «История Государства Российского» и молодежный форум «Русское зарубежье».

Их планируют провести осенью, уточнили в пресс-службе. Там же добавили, что перенос программ не скажется на их содержательной части. В комитете заявили, что мероприятия перенесены из-за динамично меняющейся ситуации с коронавирусом.

- В Санкт-Петербурге в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции не вызывает обеспокоенности, принимаются эффективные меры, однако при планировании мероприятий с участием представителей из-за рубежа необходимо учитывать существующие риски, - сообщили в комитете.

Ведомство считает, что не стоит подвергать кого-то опасности заражения или способствовать «росту панических настроений в обществе». Также комитет отменил собственную поездку во Вьетнам, которая была запланирована на март.

Ведомство объявило закупку на мероприятие еще в январе 2020 года. Согласно данным аукциона, на 3-7 дней во Вьетнам должны были поехать не менее 18 чиновников и представителей делового сообщества. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 1,7 млн рублей, но в феврале его расторгли.

В пресс-службе комитета ЗАКС.Ру сообщили, что поездка перенесена на осень из-за ситуации с коронавирусом. Решение принято при согласовании с вьетнамскими партнерами, уточнили в ведомстве. В комитете добавили, что контракт расторгнут без каких-либо штрафных санкций.

Добавим, губернатор Петербурга Александр Беглов 13 марта подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса в городе. В частности, с 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек.

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