Коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию в Петербурге и Ленобласти

Как сообщила ЗАКС.Ру 13 марта Санкт-Петербургская избирательная комиссия, на данный момент возможность организации голосования при соблюдении мер безопасности сомнений не вызывает. Одновременно на избирательном участке более тысячи человек не присутствует, заявили в Горизбиркоме.

Ранее 13 марта губернатор Петербурга Александр Беглов ввел ограничения на проведение массовых мероприятий. Согласно постановлению, с 16 марта по 30 апреля запрещено проводить театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия, в которых участвуют более тысячи человек.

Похожий запрет ввел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В соседнем регионе с 15 марта под запретом массовые мероприятия численностью более 300 человек. При этом, дата окончания ограничительных мер не называется. Вице-губернатор Ленобласти Николай Емельянов отметил, что возможность отмены запланированных на май мероприятий обсуждается.

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что на избирательных участках региона не соберется более 300 человек единовременно в день голосования. Он добавил, что избирком так же, как и другие работающие в публичной плоскости организации, будет принимать меры по защите людей от коронавируса.

- Будем думать, предусматривать меры, чтобы не было одновременно 300 человек. И средства индивидуальной защиты никто не отменял. Я имею в виду те же маски, те же антисептические гели, - сказал Лебединский.

Он также сообщил, что избирком будет следить за ситуацией. По мнению Лебединского, ближе к дню голосования ситуация прояснится в ту или иную сторону. При усилении опасности избирком будет принимать необходимые меры в соответствии с распоряжениями губернатора, Всемирной организации здравоохранений и профильных российских ведомств, добавил глава избирательной комиссии Ленобласти.

Он добавил, что и сейчас есть способы уберечь часть людей от массового скопления людей. В частности, с помощью надомного голосования, пояснил Лебединский.

- Мы постараемся все-таки максимально помочь и дать возможность проголосовать не только инвалидам, но и пожилым жителям Ленинградской области. Они находятся в группе риска [по заражению коронавирусом], - рассказал глава избиркома.

Отметим, ВОЗ ранее сообщал, что в группу риска по коронавирусу входят пожилые люди. Согласно официальным данным на 13 марта, в Петербурге новым вирусом заболело пять человек, еще один – в Ленобласти.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.