В Москве ужесточили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных мер в режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, документ опубликован на сайте столичных властей.

Теперь на карантине должны будут оставаться не только граждане, приехавшие из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом Covid-19, но и те, кто проживает с ними. Работадателям предписано не допускать на рабочие места сотрудников, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Также вводится свободное посещение школ.

Режим повышенной готовности, согласно указу, признается чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. Это будет важно при разрешении споров и дел, которые связаны с невыполнением обязательств.

К 14 марта известно о 45 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в России, из них 24 – в Москве. В Петербурге известно о пяти заболевших, также заразилась жительница Кудрово.

10 марта Собянин запретил в столице массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек. 13 марта аналогичные меры ввел губернатор Петербурга Александр Беглов. Пока в городе запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи человек, в том числе – концерты и спортивные соревнования.

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