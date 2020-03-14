Мишустин призвал россиян не ездить за границу и сократить число массовых мероприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в регионах России и призвал россиян минимизировать любые поездки за границу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».

Об этом Мишустин заявил на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, правительство уже обратилось «ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях», а теперь считает, что «эта рекомендация должна относиться ко всем».

Говоря о массовых мероприятиях, Мишустин призвал отнестись спокойно к этой мере, отметив, что это профилактика, упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась. Он заметил, что коронавирусом заразились не только те, кто вернулся из-за границы, но и их родственники.

В России известно о 47 случаях заражения коронавирусом. Из них 24 – в Москве. В Петербурге известно о пяти заболевших, также заразилась жительница Кудрово.

10 марта Собянин запретил в столице массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек. 13 марта аналогичные меры ввел губернатор Петербурга Александр Беглов. Пока в городе запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи человек.