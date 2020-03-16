У депутатов и сотрудников Законодательного собрания начали мерить температуру

С понедельника, 16 марта, на входе в Мариинский дворец у депутатов, их помощников и сотрудников аппарата Законодательного собрания Петербурга начали мерить температуру, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский.

- Каждый день будут измерять температуру специальным устройством. Если она у кого-то повышена, будут осматривать и просить ехать домой, срочно начинать лечиться. Я считаю, что это правильно, - рассказал Вишневский.

По его словам, в Мариинском дворце временно отменены все экскурсии. Также решено на заседания парламентских комитетов и комиссий приглашать только самых необходимых представителей органов исполнительной власти, отметил парламентарий.

«Яблочник» добавил, что попросил своих помощников по возможности работать удаленно, однако общего решения Законодательного собрания в отношении помощников депутатов нет.

Депутат также рассказал, как будут действовать рабочие группы парламента, которым ранее рекомендовали обсуждать вопросы дистанционно:

- Skype, электронная почта, чаты в Telegram – есть разные способы.

Утром 16 марта Вишневский направил обращения к вице-губернатору Олегу Эргашеву и региональное управление Роспотребнадзора. Эргашева он попросил рассказать о степени готовности городской системы здравоохранения к "атаке" коронавируса. Роспотребнадзор – прекратить практику целования частицы мощей Ионна Крестителя и административно наказать Казанский собор Русской православной церкви.

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