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Поправки в Конституцию

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19:51

ОМ: Героев мультфильма "Три богатыря" используют для агитации за изменение Конституции

фото ЗакС политика ОМ: Героев мультфильма "Три богатыря" используют для агитации за изменение Конституции

Персонажи серии мультфильмов "Три богатыря" будут использованы для агитации населения по голосованию за внесение корректив в Основной закон страны, поделился с "Открытыми медиа" источник в компании "Наше кино".

Предполагается, что анимационная студия "Мельница" выпустит видеоролики длительностью 10-15 секунд, в каждом из которых будет освещена наиболее резонансной поправки - например, герои мультика расскажут о ежегодной индексации пенсий, запрете для чиновников на иностранное гражданство и других.

Готовый материал студии, по словам собеседника издания, необходимо сдать уже 20 марта. Конкретный заказчик роликов держится в тайне, однако, заключил источник, задание было дано в приказном порядке.

При этом генеральный директор "Мельницы" Александр Боярский известил, что ему ничего не известно о заказе на подобного рода мультики.

17 марта Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. 18 марта оппозиционные депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник выступили с предложением перенести голосование на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации.  

 

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