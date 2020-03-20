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Поправки в Конституцию

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11:27

ЦИК предложил субъектовым избиркомам увеличить досрочку до семи дней

фото ЗакС политика ЦИК предложил субъектовым избиркомам увеличить досрочку до семи дней

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 20 марта сообщила об изменениях порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Констиитуцию. В частности, ЦИК предлагает избиркомам субъектов при необходимости расширить срок досрочного голосования с трех до семи дней, заявила Памфилова. Это касается и надомного досрочного голосования, уточнила глава ЦИК.

По ее словам, избирательные комиссии субъектов сами должны определить сроки досрочки в зависимости от сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации. Согласования с ЦИК не потребуется - только уведомление, заявила Памфилова. Она добавила, что такая мера может стать эффективным средством по предотвращению распространения коронавируса. Также Памфилова сообщила, что информация о проголосовавших досрочно будет обновляться ежедневно. 

Напомним, в Петербурге действует запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек. Запрет действует до конца апреля. Речь идет о спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила, что обезопасит людей от вируса во время проведения голосования. 

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