ЦИК предложил субъектовым избиркомам увеличить досрочку до семи дней

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 20 марта сообщила об изменениях порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Констиитуцию. В частности, ЦИК предлагает избиркомам субъектов при необходимости расширить срок досрочного голосования с трех до семи дней, заявила Памфилова. Это касается и надомного досрочного голосования, уточнила глава ЦИК.

По ее словам, избирательные комиссии субъектов сами должны определить сроки досрочки в зависимости от сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации. Согласования с ЦИК не потребуется - только уведомление, заявила Памфилова. Она добавила, что такая мера может стать эффективным средством по предотвращению распространения коронавируса. Также Памфилова сообщила, что информация о проголосовавших досрочно будет обновляться ежедневно.

Напомним, в Петербурге действует запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек. Запрет действует до конца апреля. Речь идет о спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила, что обезопасит людей от вируса во время проведения голосования.