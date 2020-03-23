Правительство выделило 7,5 млрд рублей на покупку аппаратов ИВЛ

Российское правительство выделило Минпромторгу свыше 20 млрд рублей для приобретения оборудования для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, из всей суммы 7,5 млрд рублей выделено на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 5 млрд уйдет на теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки для обеззараживания воздуха.

Кроме того, из резервного фонда правительства 10 млрд рублей направлено на "производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты".

Напомним, накануне стало известно, что обеспеченные россияне не жалеют миллионов для того, чтобы купить аппараты ИВЛ для личного пользования на случай заболевания COVID-19.

По состоянию на 23 марта в РФ зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом.