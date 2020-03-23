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14:01

Беглов ответил депутатам ЗакСа о причинах увольнения экс-главврача Боткинской больницы Яковлева

фото ЗакС политика Беглов ответил депутатам ЗакСа о причинах увольнения экс-главврача Боткинской больницы Яковлева

Петербургские парламентарии Александр Егоров, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов получили ответ от аппарата губернатора Александра Беглова на свой запрос относительно увольнения бывшего главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева. Скан документа приводит Вишневский у себя в Facebook.

Депутаты, напомним, просили пояснить причину столь поспешного решения и восстановить медслужащего на прежнем месте работы.

В Смольном известили, что Яковлен был упразднен в должности "в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора". Кроме того, говорится далее, согласно одному из постановлений Пленума Верховного суда РФ, "прекращение трудового договора с руководителем организации по основанию, установленному п. 2 ст. 278 Трудового кодекса, допускается без указания мотивов принятия решения".

Напомним, Яковлев занимал свой пост на протяжении 25 лет. Он был уволен по инициативе комздрава после того, как несколько пациентов сбежали из-под карантина по подозрению на коронавирусную инфекцию. 

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