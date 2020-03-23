Шишлов выступил против надомного "конституционного" голосования из-за коронавируса

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился к руководителю Горизбиркома Виктору Миненко с предложением отказаться от идеи надомного голосования 22 апреля, в день всероссийского голосования за закон о поправках в Конституцию. Мотивирует он это разгаром пандемии коронавируса, в наибольшей степени угрожающей пожилым и больным людям, к которым обычно и приходят на дом с бюллетенями.

"Обход членами почти двух тысяч УИКов мест проживания граждан, в том числе пожилых людей, относящих к группе риска развития тяжелых форм заболевания, неизбежно увеличит угрозу жизни и здоровью как участников голосования на дому, так и членов УИК, и будет способствовать распространению коронавирусной инфекции", - говорится в обращении.

Уполномоченный по правам человека просит ГИК обсудить его настоятельную рекомендацию на ближайшем заседании комиссии, а также доложить ему о способах противодействия инфекции, которые ее члены собираются использовать применительно к голосованию на дому.

Напомним, что поправки в основной закон выставлены на голосование, уже не имеющее юридической силы. Среди самых резонансных нововведений - возможность для действующего президента Владимира Путина "обнулить" его четыре срока и позволить ему баллотироваться еще два раза. Голосование, с учетом "досрочки", будет проходить в течение целой недели.