Петербургские “Волонтеры Конституции”: О переносе даты всенародного голосования нам не сообщали

Центру городских волонтеров Санкт-Петербурга, занимающимся набором и подготовкой добровольцев для агитации за голосование по поправкам в Конституцию, пока не давали информацию о возможном переносе плебисцита с 22 апреля, сообщил ЗАКС.Ру заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов.

- Нам о переносе дат или работы ничего не сообщали. Мы работаем в штатном режиме, - заявил Антонов.

О том, что руководство “Волонтеров Конституции” в курсе возможности переноса всенародного голосования проинформировали “Открытые медиа” со ссылкой на закрытые источники, близкие Общероссийскому народному фронту.

Также издание утверждает, что финансирование работы проекта идет через подведомственные администрации президента организации, а в отдельных субъектах федерации еще и при поддержке региональных бюджетов.

Заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга заверил ЗАКС.Ру, что все волонтеры будут работать бесплатно, а все необходимое оборудование получает из федерального штаба проекта.

По словам Антонова, петербургские “Волонтеры Конституции” уже набрали необходимые 2000 добровольцев, но еще не начали их обучение.

Ранее о возможном переносе на июнь всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса сообщила газета “Ведомости”. По данным издания, об этом может быть объявлено до 25 марта.

Президент Владимир Путин 17 марта подписал указ, о назначении всенародного голосования на 22 апреля. Россиянам предстоит ответить на единственный вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Позже, на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой Путин допустил, что дата может быть перенесена из-за ситуации с коронавирусом, также он заявил, что голосование можно провести на дому. Против этой идеи выступил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Напомним, одной из поправок в основной закон страны предлагается предоставить Путину возможность переизбираться на пятый и шестой сроки.

“Волонтеры Конституции” в Петербурге действуют при поддержке комитета по молодежной политике Смольного. О намерении подготовить своих добровольцев-агитаторов по голосованию за изменение основного закона страны заявляли и в партии “Единая Россия”.