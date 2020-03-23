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17:58

Ганапольский о поведении Памфиловой: Они воспринимают людей как крепостных

фото ЗакС политика Ганапольский о поведении Памфиловой: Они воспринимают людей как крепостных

Политический обозреватель Матвей Ганапольский возмутился высказываниями главы Центризбиркома Эллы Памфиловой за последнюю неделю. Ему представляется, что с невинным видом, как нечто само собой разумеющееся, ей были сказаны невозможные для него по своей наглости вещи. В частности, речь идет о том, что во главу угла ставится мнение президента о своем праве переизбираться еще два раза, которое подается как что-то, практически обязательное для некоего "уважения". При этом необязательное с юридической точки зрения голосование по поправкам в Конституцию, включающих себя вышеуказанную, преподносится как некий подарок.

"У них едет крыша. У всех. Они просто это спокойно говорят и уже воспринимают людей просто как крепостных. То есть, выходит Путин и говорит: Значит так, козлы, а ну, давайте, идите быстро голосуйте, когда коронавирус, 22 числа, потому что я хочу быть навсегда. А вы, Памфилова, объясните для них, что это для них большое счастье", - воспринял услышанное публицист в авторской радиопрограмме.

При этом в якобы существующем желании услышать "любое" мнение народа, по ироничному замечанию Ганапольского, теоретически таится подвох, еще раз говорящий о "съезжании крыши".

"То есть, Путин устраивает неконституционное какое-то мнение народа, какой-то опрос, который... что такое «мнение»? Например, мое мнение, что Путин должен немедленно уйти в пустошь с котомкой, и там жить. Он говорит: Ганапольский, это твое мнение, я просто им поинтересовался", - смоделировал ситуацию журналист.

Отдельного внимания радиоведущего удостоилось многократное повторение Памфиловой слова "легитимно" применительно к грядущей процедуре.

Голосование за пакет спорных, расколовших общество поправок в основной закон, несмотря на пандемию коронавируса, пока не с 22 апреля официально ни на какую другую дату не переносят. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов призвал ГИК отказаться хотя бы от надомной формы голосования из-за того, что вынужденно сидящие по домам пенсионеры и больные люди более остальных рискуют инфицироваться смертельно опасным вирусом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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